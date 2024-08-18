Собчак высмеяли за фото в платье и сетчатых тапках: «Как колхозница»

Журналистка Ксения Собчак снялась на отдыхе в Сен-Тропе. Телеведущая опубликовала фото в Telegram-канале.

42-летняя Ксения Собчак позировала в розовом макси-платье с V-вырезом. Журналистка дополнила его накидкой в тон, черной шляпой, солнцезащитными очками, сетчатыми тапками, колье Ulyana Sergeenko и маленькой сумкой на плечо.

© Телеграм-канал «СОБЧАК»

Подписчики не оценили образ телеведущей.

«Похожа на ведьму», «Повеяло Хэллоуином», «Это безвкусица. Шляпа, колье и одежда не сочетаются совсем», «Ксения Анатольевна, ну найдите нормального стилиста. Все вещи в гардеробе у вас не сочетаются…», «Как колхозница одета! Миллионерша, а вкуса нет совсем! Извините», — писали интернет-пользователи в комментариях.

В июле Ксения Собчак опубликовала фото в белом облегающем платье с изображением девушки. Журналистка дополнила его черной кепкой, массивными солнцезащитными очками, бусами и коричневой сумкой. Знаменитость позировала с уложенными волосами и макияжем с красными губами.

Недавно телеведущую раскритиковали за жирный макияж с потекшим тональником и красной помадой в выпуске новостей «Осторожно новости». По мнению интернет-пользователей, он подчеркнул все недостатки Собчак. Позже журналистка ответила хейтерам, посоветовав не мучать себя и не рассматривать ее.

Ранее Собчак показала фигуру с кубиками после похудения.