Ким Кардашьян засняли в облегающем платье

Звезду реалити-шоу и модель Ким Кардашьян раскритиковали после того, как в сети появились ее фото без фильтров и фотошопа. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

© Газета.Ru

14 августа папарацци подловили Ким Кардашьян в Нью-Йорке. Звезда реалити появилась на публике в бежевом облегающем платье, к которому добавила ботильоны на каблуках в тон и желтую сумку. Модель распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.

Читатели Daily Mail принялись критиковать внешность Ким Кардашьян. По мнению интернет-пользователей, 43-летняя модель выглядит хуже, чем ее 68-летняя мать Крис Дженнер.

«Она на самом деле выглядит старше своей матери…», «Она выглядит очень плохо. У нее, должно быть, обострение псориаза, раз она носит чулки», «Честно говоря, она выглядит ровесницей своей матери», «Я уже могу сказать, что она плохо состарится. Она уже начинает выглядеть мультяшно», — писали в комментариях.

Недавно Ким Кардашьян высмеяли за наряд на ужине с дочерью Трампа. Модель надела черное боди с вырезами, которое дополнила легинсами, тренчем и босоножками на каблуках. Бывшая жена Канье Уэста сделала гладкий пучок и макияж в нюдовых тонах.

Ранее были раскрыты подробности личной жизни Ким Кардашьян.