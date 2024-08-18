Жена звездного шеф-повара Константина Ивлева снялась обнаженной

Сегодня день рождения отмечает Валерия Ивлева — супруга известного шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева. В честь 32-летия девушка сделала необычный подарок себе, а заодно и своим подписчикам — устроила обнаженную фотосессию. Откровенными снимками Валерия, которая ранее сделала операцию по уменьшению талии, поделилась с фолловерами в Инстаграме*.

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«С благодарностью живу свою лучшую жизнь! С самым а******* мужем в мире! С самой сладкой малышкой во вселенной! В своем нереально красивом теле и наконец-то в своем идеальном весе. #девочкитакиедевочки. В большой и любящей семье! С полным доверием к миру и в полном взаимопонимании с миром! Привет, 32! Дальше — больше! Принимаю поздравления. С моим Новым годом», — написала Валерия под публикацией. Вроде и добавить нечего — так что ограничимся традиционным «с днем рождения».

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Напомним, ведущий телешоу «Адская кухня» и «На ножах» Константин Ивлев и Валерия Куденкова поженились в 2021-м. Через год у пары родилась дочь, которую назвали Никой.

Союз именитого шеф-повара с девушкой на 19 лет моложе наделал много шума. Дело в том, что за несколько месяцев до свадьбы Ивлев со скандалом развелся с первой женой Марией, с которой прожил 23 года в браке и воспитывал сына и дочь. Впоследствии он заявил, что ушел из семьи, потому что не ощущал поддержку от экс-супруги. Сама же Валерия неоднократно утверждала, что не является разлучницей.

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