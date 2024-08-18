Косметолог рассказала о «любви» мужчин к инъекциям ботокса

Сейчас в стране наблюдается тренд на процедуры, которые не оставляют эффекта «глаженного утюгом» лица.

Кроме морщин пациенты нередко хотят избавиться от «вторых подбородков и объёмных щёк». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала дерматовенеролог Аида Пашаева.

«Ботокс остаётся неизменным. Ботокс мужчины очень любят. Мужчины, если сами доходят без супруг, без своих женщин до ботокса, они говорят: «Много лет назад у меня тоже были морщины, но они были другие. Мне не надо, чтобы у меня прям гладкий-гладкий лоб был. Но чтобы морщины были меньше». Сейчас мы можем, умеем так работать, чтобы это смотрелось более приятно, чтобы внешний вид более свежий. Необязательно сделать лоб, глаженный утюгом. Можно сделать очень всё естественно. У него мимика будет сохранена. Если мужчина приходит сам, что ему в основном не нравится — вечно уставший вид, он хочет выглядеть свежее, круги под глазами. Они не любят, когда у них лоб покрывается такими заломами, не просто морщины, а когда морщины переходят уже в заломы. Мужчины очень не любят сейчас «жировые ловушки», вторые подбородки, объёмные щёки, жировую прослойку, нависание носощёчное, над зоной носогубки. Для этого есть препараты инъекционные, липолитики, с которыми мы прекрасно уменьшаем эти объёмы. Лицо становится более подтянутым, объёмы уменьшаются, как бы мужчина получает более похудевшее лицо».

Ранее дерматовенеролог предупредила о возможной аллергии на ботокс. Организм может быть крайне чувствителен к связующим элементам препарата. В частности, могут появиться покраснения, зуд и жжение.