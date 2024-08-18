Собираем образы, как у звезд, с минимальными затратами

17 августа во всем мире отметили День секонд-хенда — магазина, где вещи, которые уже носили, обретают новую жизнь. Не секрет, что сегодня даже многие звезды покупают одежду в таких местах. «Вечерняя Москва» узнала у стилиста Татьяны, как составить модный образ в секонд-хенде.

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Секонд-хенды — это отличная возможность сэкономить и приобрести вещи культовых брендов по разумным ценам. Кроме того, выбор таких магазинов — это шаг в сторону бережного отношения к природе. В целом я положительно отношусь к одежде, которая проживает свою вторую жизнь. Сегодня это показатель не бедности, а разумного потребления. Кроме того, старая одежда хорошего качества может заиграть новыми красками. Ведь для тех, кто увлекается рукоделием и дизайном, секонд-хенды — это просто Клондайк! При желании можно сшить интересные вещи из разных деталей бывшей в употреблении одежды. Или, например, дополнить ярким аксессуаром простую на первый взгляд футболку. А из трикотажных материалов можно даже сделать интерьерные украшения для дома!

Я рекомендую присматриваться к базовым вещам, которые можно носить каждый день, — переплачивать за них нет никакого смысла. Или же, наоборот, искать необычные или винтажные наряды — бывает, что в секонд-хендах встречаются редкие модели, которые не увидишь в масс-маркете. Однако следует помнить, что в стильном образе должна быть только одна яркая трендовая вещь! Например, оригинальная куртка необычного фасона. В остальном — базовые вещи, которые хорошо сидят по фигуре. Сегодня на пике популярности мода начала 2000-х годов: такую одежду можно часто найти именно в секонд-хендах. И не забывайте про аксессуары — с их помощью можно создать действительно неповторимый образ!

Сергей Безруков: до 5 тысяч рублей

Актер Сергей Безруков предпочитает сдержанный стиль одежды. Собрать классический мужской образ, как у артиста, в секонд-хенде можно за 4298 рублей. В него войдут: брюки бежевые (799 рублей), рубашка классическая из легкой ткани (780 рублей), футболка базовая однотонная (518 рублей) и туфли кожаные (2201 рубль). Удобный и практичный повседневный образ актуален для позднего лета и ранней осени. В нем будет комфортно выйти на прогулку или посетить выставку.

Кристина Асмус: до 7 тысяч рублей

В брендовых магазинах осенний образ с пальто и сапогами, как у актрисы Кристины Асмус, обойдется как минимум в 15 тысяч рублей. В секонд-хенде же такой наряд суммарно будет стоить 6168 руб лей. В него войдут: пальто длинное бежевое (2414 рублей), сапоги кожаные бордовые (1692 рубля), футболка белая утепленная (967 рублей), юбка длины макси в клетку (705 рублей) и шляпа плетеная (390 рублей).

Ани Лорак: до 5 тысяч рублей

Образ, как у певицы Ани Лорак, можно составить за 4958 рублей. В него войдут базовые вещи: черный топ (180 рублей), синие джинсы (968 рублей), белая свободная хлопковая рубашка (1080 рублей) и кеды (2730 рублей). Такой наряд пройдет для прогулок или неформальных мероприятий.

Анна Чиповская: до 4 тысяч рублей

Актриса Анна Чиповская выбирает несложные комфортные образы. Один из ее нарядов можно собрать за 3577 рублей. Джинсы (1230 рублей), полосатая футболка (480 рублей) и белые базовые кеды (1867 рублей). Наряд всегда можно адаптировать под холодную погоду, накинув пальто.

Ксения Бородина: до 3 тысяч рублей

Образ телеведущей Ксении Бородиной практичен как для прогулки по городу, так и для отдыха на море. Его общая стоимость при подборе в секонд-хенде обойдется всего в 1747 рублей. Состоит наряд всего из двух вещей: белой легкой юбки (930 рублей) и голубой рубашки из ткани, напоминающей джинсу (817 рублей). Дополнительно к этому образу лучше подобрать обувь в светлых оттенках. Например, босоножки (около 800 рублей), кроссовки (около 700 рублей) или кеды (около 600 рублей).

ТОП-6 ПРАВИЛ УДАЧНОГО ШОПИНГА

Узнайте день привоза. Поинтересуйтесь у продавцов в секонд-хендах, в какой день им привозят вещи. Зачастую в это время в магазине бывает много покупателей — есть шанс дешево достать хороший наряд.

Дождитесь выходных. Как правило, магазины увеличивают скидку в течение недели, так как вещи быстро разбирают. Если вы гонитесь за низкой ценой, а не за ассортиментом — дождитесь конца недели.

Внимание на вешалки. Обычно хорошие и качественные вещи размещают в зале именно на вешалках, а не в специальных контейнерах.

Не спешите. Бывает сложно удержаться от соблазна купить все и сразу при виде низкой цены. Но задайте себе вопрос: действительно ли вам нужна эта вещь?

Изучите этикетку. В секонд-хендах встречаются и подделки. Если на этикетке нет данных о составе вещи, значит, перед вами фейк.

Включайте фантазию. Если вещь кажется скучной — подумайте, как ее можно улучшить, украсить дома своими руками.

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