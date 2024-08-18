Настя Туман выложила фото в леггинсах из спортзала

Известная автоблогерша Настя Туман опубликовала новую фотографию спустя несколько месяцев после того, как пережила инсульт.

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Судя по кадру, девушка восстановилась после лечения в больнице и уже занимается спортом.На фото ее можно увидеть в леггинсах и спортивном топе около тренажера.

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Настя пережила ишемический инсульт в мае 2024 года. Оказалось, что вызвавший инсульт тромб образовался в ногах, а затем пошел гулять по телу и добрался до головы. Кроме того, у блогерши выявили клиническую тревожность.