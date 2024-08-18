Рита Дакота показала, как изменился цвет ее волос после родов

Не секрет, что когда женщина ждет ребенка, ее организм проходит через серьезные изменения, большинство из которых всем хорошо известны.

© Super.ru

Но бывают и менее очевидные последствия беременности.

«У меня после рождения Мии волосы из блонда стали прям темно-русыми, почти каштановыми. И обратно вот уже 6 лет не светлеют. Скажите, это навсегда? У кого так было? Что делать, чтобы "провернуть фарш назад"?» — поделилась довольно неожиданной трансформацией Рита Дакота.

© соцсети

Певица предложила сравнить цвет ее корней на актуальных кадрах и фото до беременности — невооруженным взглядом видно, что оттенок действительно изменился на несколько тонов. Кроме того, в комментариях Рита отметила, что после родов у нее резко поменялась текстура волос: они стали гораздо прямее — а еще, увы, реже.

Многие подписчицы певицы, которые на собственном опыте столкнулись с похожей ситуацией, подтвердили, что блондинки от природы действительно часто темнеют после родов. Ну а чтобы взять этот процесс под контроль, предложили Рите нехитрое решение — родить еще одного ребенка. Мол, тогда изначальный цвет вернется. Обычная краска для волос покинула чат...

Но, кстати, совет не такой уж далекий от реальности: ранее Рита Дакота высказалась о второй беременности. Спойлер: ждать осталось недолго.

* Запрещен в РФ.