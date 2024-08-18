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Рита Дакота показала необычное последствие беременности: «Это навсегда?»

Не секрет, что когда женщина ждет ребенка, ее организм проходит через серьезные изменения, большинство из которых всем хорошо известны.

Рита Дакота показала, как изменился цвет ее волос после родов
©  Super.ru

Но бывают и менее очевидные последствия беременности.

«У меня после рождения Мии волосы из блонда стали прям темно-русыми, почти каштановыми. И обратно вот уже 6 лет не светлеют. Скажите, это навсегда? У кого так было? Что делать, чтобы "провернуть фарш назад"?» — поделилась довольно неожиданной трансформацией Рита Дакота.
© соцсети

Певица предложила сравнить цвет ее корней на актуальных кадрах и фото до беременности — невооруженным взглядом видно, что оттенок действительно изменился на несколько тонов. Кроме того, в комментариях Рита отметила, что после родов у нее резко поменялась текстура волос: они стали гораздо прямее — а еще, увы, реже.

Многие подписчицы певицы, которые на собственном опыте столкнулись с похожей ситуацией, подтвердили, что блондинки от природы действительно часто темнеют после родов. Ну а чтобы взять этот процесс под контроль, предложили Рите нехитрое решение — родить еще одного ребенка. Мол, тогда изначальный цвет вернется. Обычная краска для волос покинула чат...

Но, кстати, совет не такой уж далекий от реальности: ранее Рита Дакота высказалась о второй беременности. Спойлер: ждать осталось недолго.

* Запрещен в РФ.

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Рита Дакота