Инстасамка опубликовала фото в микрошортах

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, снялась в откровенном наряде. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя исполнительница поделилась рядом фото, на одном из которых позировала в дверном проеме в белой рубашке и частично обнажающих ягодицы черных микрошортах. Кроме того, она надела кожаный корсет-жилет и сапоги до колен с зеленым мехом.

Знаменитость уложила волосы в пучок и нанесла на губы нюдовую помаду, а также примерила очки с прозрачными линзами и серебристые серьги-кольца большого диаметра.

Ранее Инстасамка также показала откровенное совместное видео с мужем.