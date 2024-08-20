Как подобрать стрижку по форме лица

Стилист Глеб Смирнов раскрыл россиянкам способ подобрать стрижку по форме лица. Его комментарий публикует «Добро.Медиа».

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По словам эксперта, девушкам с круглым лицом, у которых сглажена линия подбородка, а скулы широкие и слабо выраженные, подойдут легкие локоны и высокие прически. Также он посоветовал им короткие и средней длины стрижки и челки и призвал отказаться от каре.

«Каре, когда концы волос закругляют внутрь, я не рекомендую. Такая стрижка только подчеркнет все недостатки. Также как прямые проборы и открытый лоб. Лучшее решение — волосы ниже подбородка и объем сверху», — указал собеседник издания.

В свою очередь, обладательницам лица квадратной формы следует выбирать скрывающие уши прически и избегать коротких стрижек. При этом с треугольным лицом гармонируют каре или трапеция, а испортить его способны челки и чрезмерно короткие стрижки, отметил Смирнов.

Также специалист заявил, что девушкам с овальной формой можно выбрать любую прическу, а с прямоугольной — не следует зрительно удлинять лицо.

«К такой форме [прямоугольной] отлично подходят средние волосы. Оптимальное решение — косой боб или укладка в стиле ретро с завернутыми внутрь кончиками», — заключил стилист.

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