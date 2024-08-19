Алена Апина показала внешность после похудения на 14 килограммов

Советская и российская эстрадная певица Алена Апина рассказала о похудении на 14 килограммов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

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59-летняя экс-солистка группы «Комбинация» заявила, что сбросила вес благодаря интенсивным тренировкам и отказу от спиртных напитков.

«Здоровый сон, минус алкоголь (совсем), злой тренер и лютый хореограф. И, конечно, репетиции к концертам в ноябре», — описала исполнительница свои способы приведения фигуры в форму.

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Кроме того, она показала новую внешность на фото. Так, звезда позировала перед камерой в облегающем блестящем комбинезоне черного цвета с откровенным декольте.

Ранее критикуемая за чрезмерную худобу бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана рассказала о своем питании.