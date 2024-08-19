Восемь идей, как носить вещи с бордовым цветом

Кажется, мода действительно слегка замедляется. Так, один из самых благородных и «дорогих» на внешний вид оттенков — бургунди — с позволения дизайнеров остался с нами еще на один сезон. И не на втором плане, как это обычно бывает, а в качестве фаворита. Достаем все бордовые вещи, которыми вы успели обзавестись зимой, и составляем на их основе новые комплекты. Инфлюенсеры подскажут, с какими цветами лучше сочетается винный.

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С белым

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Белые палаццо и рубашка с бордовыми жакетом и бейсболкой — эстетика old money в своем лучшем проявлении. Вязаный джемпер с контрастной полоской и юбка в тон — это тоже про тихую роскошь, но уже с вайбом теннискора. И да, вирусные белые мини-юбки плиссе не панацея: бордовые тоже хороши!

С серым

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Комбо, с которым мы сдружились еще ранней весной. Благородный винный сделал все, чтобы мышиный зазвучал возвышенно. Отдельное удовольствие — расставлять бордовые акценты в образе. Носки, гольфы или колготки, сумка, галстук или кепка — уместно все.

С красным

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Не секрет, что бургунди пришел на подиум вслед за алым. Впрочем, сказать, что одно заменило другое, нельзя: дерзкий красный милостиво позволил сдержанному бордовому сделать шаг вперед. Ну а вместе они уравновешивают друг друга.

С голубым

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Рубашка в трендовом небесном оттенке есть у каждого второго, но почему бы не обратить внимание на более сочные позиции? И не стоит забывать про самого главного универсального солдата в гардеробе любой модницы — голубые джинсы.

С бордовым

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Монохром — лучшее решение, когда возникает вопрос «С чем носить?» Каким бы приглушенным ни казался винный, в сочетании с себе подобным он выглядит очень даже ярко. И не важно, какой стиль вы выберете — спорт или классику.

С черным

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История про то, что два сапога — пара. Черный и бордовый — ребята рассудительные, благоразумные, деликатные. А потому их союз обречен на успех, особенно в многослойных образах. Джинсовые бермуды тоже придадут вашему внешнему виду свежести.

C бежевым и желтым

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Один из самых нейтральных тонов — бежевый — с распростертыми объятиями принимает в свою компанию бургунди, оставляя место принтам и рисункам. А вот близкий ему по духу, но более сложный по натуре оттенок сливочного масла, который мы забрали с собой из лета в осень, требует лаконичности.

С анималистическим принтом

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Поднимите руку, счастливые обладатели серых пятнистых джинсов! А у кого есть не менее пятнистая серая юбка из денима? В общем, имейте в виду: усмирить леопарда способен бургунди, который, кстати, умеет находить подход и к другим представителям дикой природы.