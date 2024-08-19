Стилист посоветовал носить кокошник с леопардовым принтом

Стилист Ольга Ким раскрыла россиянкам способы выбрать кокошник. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

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В первую очередь специалистка подчеркнула, что для повседневных образов стоит отдавать предпочтение однотонным головным уборам.

«Потому что гигантские, имитирующие древнерусские и расшитые кокошники в сочетании с джинсами будут выглядеть немного нелепо, ту мач. Такие используются в национальных костюмах, на праздниках», — пояснила она.

Помимо этого, Ким обратила внимание на кокошники из разной ткани, декорированные принтом или обвесами. В качестве примера эксперт рассказала об изделии из денима или с леопардовым принтом. Вдобавок она посоветовала носить его с кедами или джинсами с леопардовым принтом.

«Я видела в продаже кокошники, стилизованные в рок-стилистике. Они обтянуты черной эко-кожей, на них люверсы и цепочки. Такой кокошник тоже может смотреться интересно, к нему можно добавить юбку или платье из эко-кожи, чтобы поддерживать общий стиль», — дополнила собеседница издания.

Ранее в августе стиль девушки-садовницы стал модным у молодежи. По словам старшего редактора Lamoda Ирины Шумилин, для данного стиля характерны платья с цветочным принтом, косынки, соломенные корзины и воздушные юбки А-силуэта.