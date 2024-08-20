Стоматолог рассказал про капы для исправления прикуса

Выровнять зубы и исправить прикус можно с помощью пластинки, брекетов и кап. Для людей какого возраста они предназначены и как долго их нужно носить, «Клопс» узнал у калининградского врача-стоматолога Марины Филатовой.

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Дефекты зубочелюстной системы легко устраняются специальными стоматологическими конструкциями. По словам доктора, проще всего прикус исправляется в молодые годы.

«Если запустить проблему, это может стать причиной головных болей, проблем с осанкой, привести к речевым и мимическим изменениям, вызывать отиты и гаймориты», — обратила внимание Филатова.

Способы исправления прикуса

Капы-тренажёры (трейнеры). Предназначены для детей младше 12 лет. Изделие позволяет правильно фиксировать язык, убирает мышечную асимметрию и способствует правильному направлению роста зубов. Тугие трейнеры носят от 6 до 12 месяцев, надеваются они на ночь и на два часа днём;

«В капах важно не есть, не пить и не разговаривать», — отметила стоматолог.

Пластинка. Оптимальным возрастом для такого метода лечения считается период 6 — 13 лет. Металлическая конструкция оказывает мягкое давление на участки зубного ряда, заставляя неровные зубы принять правильное положение;

«Носить пластинки следует круглосуточно, снимая только для чистки от остатков пищи», — уточнила стоматолог.

Брекеты. Их можно установить с 13 лет, носят как на внешней поверхности зубов, так и на внутренней. Брекеты применяют при сложных аномалиях глубокого прикуса, а также при неправильном положении зубов. В зависимости от тяжести патологии время ношения ортодонтических скоб варьируется от года до трёх лет.

Зубочелюстная система формируется до 21-летнего возраста. Стоматологи рекомендуют посетить ортодонта в шесть лет, если первый постоянный зуб появился позади молочных.