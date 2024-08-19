Перманентный макияж: о чем важно знать перед процедурой

Перманентный макияж кажется идеальным решением, если вам надоело каждый день тратить драгоценные минуты на прорисовку бровей и контура губ. Тем не менее процедура не считается простой и перед ней важно понять, насколько она вам необходима. Мы поговорили с косметологом Полиной Павленко, которая подсказала, что из себя представляет процедура и кому от нее стоит отказаться.

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С какими проблемами обращаются к мастеру перманентного макияжа

Как правило, о перманенте задумываются после 40, когда собственный пигмент начинает постепенно бледнеть. Но и более молодые клиенты просят мастера избавить от надоевшей асимметрии или же скорректировать ширину глаз. Очень важно на этом этапе подобрать грамотного мастера, который решит проблему, а не усугубит.

А долго ли продержится эффект?

Многих волнует частота посещений мастера перманентного макияжа, ведь процедура далеко не дешевая и необходимость обновлять перманент может неприятно удивить. Полина:

«Эффект от процедуры держится примерно 3 года, но здесь все зависит от индивидуальных особенностей человека».

Также стоит учитывать, в каком климате вы живете. Жители солнечных регионов чаще страдают от того, что перманент изменяет цвет или полностью выцветает. Не забываем, что стойкость зависит и от зоны обработки.

От косметики вы все-таки не откажитесь

Можно подумать, что перманент полностью избавляет от необходимости пополнять косметичку, но наш эксперт здесь не согласна. В любом случае, вам будут необходимы карандаши и тени для легкой коррекции даже хорошо обработанной зоны. Да и в целом перманентный макияж не призван создать эффект накрашенного лица, вы лишь поддерживаете природные краски.

Как мастер проводит процедуру

В первую очередь, вы должны поговорить с мастером, чтобы понять, насколько вам с ним комфортно. Обязательно просмотрите его работы с другими лицами, чтобы понять его почерк. Если вас все устраивает, мастер создает эскиз на вашем лице, который вы можете попросить подкорректировать, а уже после этого мастер фиксирует результат. Не бойтесь, если после процедуры остаются небольшие отеки и покраснения, так как работа иглой или лезвием по лицу в любом случае травматична и требует восстановления.

Кому не стоит решаться на перманент

Абсолютными противопоказаниями являются инфекционные заболевания, ВИЧ, СПИД, диабет, высокая температура и психические расстройства. В остальных случаях мастер принимает решение в зависимости от вашего состояния.