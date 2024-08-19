Стилист объяснил, почему стоит носить тельняшку

В гардеробе россиян обязательно должны присутствовать тельняшки, заявил «Газете.Ru» стилист Влад Лисовец. По его словам, эта одежда молодит и сочетается с любым стилем.

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«Тельняшка — это абсолютная классика. Она делает образ веселым, очень моложавым, игривым. Поэтому в любом гардеробе эта вещь должна быть. Она прекрасно сочетается и с пиджаком, и с джинсами, и с классическими брюками. Абсолютно под разные настроения, под разные случаи может использоваться. Поэтому в гардеробе их должно быть несколько: и с коротким рукавом и более облегающая, чтобы носить под пиджак. И широкая тельняшка, чтоб можно было носить с джинсами или с классическими брюками», — рассказал Лисовец.

19 августа отмечается День рождения русской тельняшки. Существует мнение, что именно в этот день в 1874 году император Александр ІІ подписал указ, которым тельняшка стала частью формы одежды русских моряков. Спустя время удобство и красоту этой нательной рубахи оценили модельеры и популяризировали среди населения как элемент гардероба.