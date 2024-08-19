Пигментные пятна: откуда берутся и как лечить

Пожалуй, сложно найти человека, который уже после 35 не начал бы покрываться пигментными пятнами. Сначала мы их не замечаем или принимаем за родинки, а потом, спустя годы, вдруг обнаруживаем, что их много по всему телу. Что это, откуда они берутся и есть ли способы избавиться от них?

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Что такое пигментные пятна

Это маленькие, плоские темные участки на коже. Они варьируются по размеру и обычно появляются на участках, подверженных воздействию солнца — в первую очередь, это лицо, руки, плечи и предплечья. Пигментные пятна также называют солнечными пятнами, печеночными пятнами и солярными лентиго. Они очень распространены у взрослых старше 50 лет, но их могут получить и молодые люди, если они много времени проводят на солнце.

Еще они часто появляются при болезнях щитовидной железы, надпочечников и печени, у женщин могут сигнализировать о гормональном дисбалансе, они часто возникают во время беременности, в период пред- и менопаузы.

Симптомы

«Пигментные пятна могут появляться у людей всех типов кожи, но они чаще встречаются у взрослых со светлой кожей. В отличие от веснушек, которые часто появляются летом у детей и исчезают без воздействия солнца, пигментные пятна не проходят сами по себе. Они варьируются по размеру от размера веснушки до примерно 13 миллиметров в диаметре и могут группироваться на отдельных участках тела», — рассказывает дерматолог Ирина Куроедова.

Пигментные пятна не требуют медицинской помощи. Обратитесь к врачу, если они черные, начали кровоточить или изменили внешний вид. Эти изменения могут быть признаками меланомы, серьезной формы рака кожи.

Лечение пигментных пятен

«Если вы хотите, чтобы эти образования на коже были менее заметными, доступны методы лечения для их осветления или удаления. Поскольку пигмент находится в основании эпидермиса — самого верхнего слоя кожи — любые методы лечения должны проникнуть в этот слой», — объясняет Ирина.

Медикаменты

Нанесение рецептурных отбеливающих кремов отдельно или вместе с ретиноидами и мягким стероидом может постепенно осветлить пятна в течение нескольких месяцев. Лечение может вызвать временный зуд, покраснение, жжение или сухость.

Лазер и интенсивный импульсный свет

Некоторые лазерные и интенсивные импульсные световые терапии разрушают клетки, производящие меланин (меланоциты), не повреждая поверхность кожи. Эти методы обычно требуют двух-трех сеансов. Лазеры для нанесения ран (аблативные) точечно удаляют верхний слой кожи (эпидермис). После восстановительного периода кожа становится гладкой и чистой.

Замораживание (криотерапия)

На пятно наносят жидкий азот на пять секунд или меньше. Это разрушает избыточный пигмент. По мере заживления участка кожа становится светлее. Замораживание спреем может использоваться для небольшой группы пятен. Лечение может временно раздражать кожу и имеет небольшой риск постоянного рубцевания или изменения цвета.

Дермабразия

Суть — в шлифовке поверхностного слоя кожи с помощью быстро вращающейся щетки. На его месте вырастает новая кожа. Иногда приходится пройти процедуру несколько раз. Возможные побочные эффекты включают временное покраснение, образование корки и отек. Может пройти несколько месяцев, прежде чем последствия лечения исчезнут.

Микродермабразия

Менее агрессивна, чем дермабразия, обычно требуется серия процедур в течение нескольких месяцев для получения умеренных временных результатов.

«Вы можете заметить легкое покраснение или жжение на обработанных участках. Если есть розацеа или мелкие красные сосуды на лице, эта техника может ухудшить состояние», — предупреждает дерматолог.

Химический пилинг

Этот метод включает нанесение специального раствора на кожу для удаления верхних слоев. На его месте образуется новая, более гладкая кожа. Возможные побочные эффекты включают рубцевание, инфекцию и осветление или потемнение цвета кожи. Покраснение длится до нескольких недель.

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