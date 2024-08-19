Как восстановить ногти

Вы пришли к нейл-мастеру за красивым маникюром, а взамен получили лишь испорченную ногтевую пластину. Это может произойти из-за неграмотной работы, слишком агрессивных средств или некачественного покрытия. К сожалению, быстро восстановить поврежденные ногти после неудачного маникюра невозможно. Но нейл-стилист Оксана Новикова дала нам несколько действенных советов.

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Почему повреждаются ногти

Всегда существует риск повреждения ногтевой пластины, даже если процедура проводится в салоне красоты или студии маникюра. Наш эксперт:

«Особенно есть риск получить повреждения в виде пропилов при аппаратном или комбинированном маникюре. Если мастер выберет неверный наклон фрезы или не понимает когда нужно остановиться — пропил обеспечен».

Если при маникюре было выполнено покрытие гель-лаком, то по технологии нужно снять глянец с ногтя, то есть верхний слой, для лучшего сцепления с материалом. Но, как уверяет наш эксперт, не все мастера проходили качественное обучение, поэтому иногда с ногтей могут снять слой больше, чем нужно, и тем самым излишне истончить ногтевую пластину.

Оксана:

«Так же сами обладательницы искусственного покрытия не всегда выполняют рекомендации мастера и не приходят вовремя обновлять гель-лак, что тоже способствует истончению ногтей. К тому же девушки часто пытаются сэкономить и сдирают покрытие, увы, дорсальный слой ногтя срывается вместе с ним».

Можно ли восстановить ногти

К сожалению, иногда после неудачного маникюра приходится восстанавливать ногтевую пластину, но это не так просто, как кажется. Полное восстановление происходит с полным отрастанием ногтей. Как правило, для этого нужно не менее 3—6 месяцев: скорость у каждого человека индивидуальная.

Оксана:

«Искусственными средствами для укрепления ногтей невозможно нарастить новый ороговевший слой, но можно временно сделать ногти крепче и тем самым защитить поврежденную поверхность от еще больших травм. Такие средства дают искусственное утолщение, т. е. искусственно их укрепляют и защищают».

Однако средство для укрепления будет защищать ногти только пока оно на них находится. Как только его удалят — пластина вернется в свое исходное состояние. Также можно приобрести укрепляющие средства на лаковой основе и пользоваться ими до тех пор, пока поврежденная пластина полностью не отрастет.

Как избежать истончения ногтей

Все просто — более тщательно подойдите к выбору студии маникюра или салона. Изучите отзывы, внимательно рассмотрите работы мастеров, обратите внимание на используемые материалы — качественные ли они. И, конечно, очень важно выполнять рекомендации мастера по уходу за искусственным покрытием и вовремя приходить на коррекцию.

Если у вас маникюр без покрытия, то пользуйтесь маслом для кутикулы и питательными кремами. Благодаря такому уходу ногти долгое время будут сохранять опрятный вид, а кутикула будет более эластичной.