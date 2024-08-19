Специалист рассказал о модных сумках этой осени

Снисходительность — лучший дескриптор для сумочных трендов осени 2024 года. В том же ключе, что и с максимальным нагромождением аксессуаров (например, браслеты в этом сезоне нужно носить по два, три, а лучше даже — четыре). Эти сумки поощряют концепт «больше — значит лучше» (more-is-more). А мы и рады — слишком много сумок в принципе быть не может, а значит, есть повод купить еще две, три, а лучше — четыре, конечно.

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Сумка-браслет

Даже то, как мы носим осенние сумки, бросит вызов традициям — например, в некоторых сумочках нет ручек. Они крепятся к мини-ремням, которые располагаются на сгибе локтей.

«Дизайнеры прямо-таки массово призывают использовать сумки-браслеты, чтобы освободить руки. Многие бренды предложили в качестве ручек огромные обручи, но и классические браслеты-цепочки для beaucoup de bijoux очень даже актуальны», — рассказывает стилист Маша Ведерникова.

Умножаем на два

Забудьте золотое правило Коко Шанель про снять два последних украшения. Прежде чем выйти из дома, посмотрите на себя в зеркало (можно даже показать язык) и добавьте еще одну вещь (например, еще одну сумочку).

«Хотя удвоение объема может показаться показным (носить две дизайнерские сумки одновременно?), в этом есть своя практичность, и вы сможете уместить в них множество вещей», — утверждает Маша.

Это могут быть разом две сумки-тоут, комбо из мессенджера и багета, ажурная сумка-шопер и изящный клатч. Да, в одной руке. Потому что так веселее и удобнее.

Красный-прекрасный

От вишневого до мерло и алого — дизайнеры явно неравнодушны к красному цвету. И мы с ними полностью солидарны! Осенью 2024 года они воплощают свою страсть к огненному оттенку в сумочках, которые излучают дух заявления «все смотрите только на меня».

«На улицах мы увидим бордовые кроссбоди, микросумки-футляры ярко-малинового цвета, да и вообще целый спектр красных сумок, от тоутов квадратной формы до сумок интересных и необычных форм», — рассказывает Маша.

Вечный деним

Джинсовые тренды осени 2024 года оказались одними из самых плодотворных и масштабных в этом году. Увлечение джинсовыми юбками и брюками в стиле 90-х годов перешло в сферу аксессуаров, где появился широкий ассортимент прочных джинсовых сумок. Для зимы, возможно, не так уж и практично, а для осени — самое то!

Подвески и брелоки

Брелоки для сумок, которые можно увидеть в бутиках модных столиц мира, иллюстрируют стремление дизайнеров к украшательству.

«На сумку можно разом прицеплять несочетаемые аксессуары: сердце в сияющих стразах, фигурку героя анимэ из яркого пластика, винтажные ключи, забавные мягкие игрушки, китайские звенящие колокольчики, ювелирные безделушки», — перечисляет стилист.

Не скромничайте, это редкая ситуация, когда «я надену все лучшее разом» приветствуется и поощряется.

Сумки-плюшевые медведи

Мягкие на вид и на ощупь, плюшевые сумочки, представленные на осенних подиумах, обладают нетрадиционным эффектом, что ставит их вообще отдельно от всего стилевого спектра. Клатчи, напоминающие лохматые волосы, фалабеллы из шерсти с петлями, воссоздающие вид и ощущение овечьего руна. И, конечно, мягкие плюшевые игрушки, которые напоминают милые сердцу мишку и зайку из вашего детства.