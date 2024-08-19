Стилист рассказал о трендовых осенних стрижках

Если вы живете в бешеном темпе большого города, короткая стрижка, не требующая особой укладки — идеальный вариант. Но огромное количество причемок заставляет сомневаться, какую же выбрать в этом сезоне. Стилист-имиджмейкер Святослав Новиков рассказал нам, о чем попросить мастера уже в ближайший поход в любимый салон.

© unsplash

Каре old money

«Дорогой» тренд перекинулся с одежды и аксессуаров на наши головы, а точнее — волосы. Не каждая решится на резкое избавление даже от волос средней длины, поэтому на этот случай стилисты рекомендуют остановиться на каре. Если хотите больше стиля и комплиментов — остановитесь на каре «олд мани». В чем суть этой стрижки? Святослав:

«Old money каре мало, чем отличает от обычного, но есть нюанс — оно всегда округляется».

Вам нужно создать объем у корней, затем воспользоваться брашем, чтобы закруглить концы. На это не уйдет много времени утром, так что смело экспериментируйте.

Классическое каре

Вариант, так сказать, без затей, но при этом — беспроигршный. Как говорит наш эксперт, классическое каре подойдет к любому стилю, особенно любят данную стрижку девушки, у которых день расписан по минутам. Нет, каре нельзя назвать скучным вариантом, главное, правильно уложить волосы и топовая стрижка этой осени заиграет новыми красками. Стилист рекомендует обзавестись флаконом средства с морской солью, чтобы создавать на волосах эффект градуировки, который заметно выделит вас из толпы.

Пикси

Вариант для смелых. Нет лучшего способа выразить себя, чем через новую стрижку. Особой популярностью в этом сезоне пользуется пикси на кудрявых волосах, но даже если вы не можете похвастаться такой текстурой, отказываться от стрижки не стоит. Важный нюанс — помните, что такая эффектная стрижка делает акцент на чертах лица и шеи, этот момент важно учитывать перед тем, как сесть в кресло к мастеру.

Короткий блонд

Продолжая тему суперкоротких стрижек, нельзя не упомянуть трендовый блонд. Мастер практически убирает волосы, оставляя буквально пару сантиметров, при этом цвет подбирается максимально светлый — темный не подойдет, особенно если вы не можете похвастаться идеальной формой головы. Наш эксперт рекомендует этот вариант самым дерзким нашим читательницам.