Стилист рассказал, в чем будет модно ходить в офис осенью

Вопросом, «что бы такого надеть и почему нет места в шкафу» задается время от времени любая нормальная женщина. А если она еще и работает в офисе, то прямо сейчас хорошо бы узнать, в чем можно начать новый рабочий год — когда еще тепло, но уже хочется настроиться на деловой лад после отпуска и летнего веселья. Перечисляем главные тренды осени.

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Приталенный силуэт и нейтральные цвета

Теплые деньки идеально подходят для экспериментов со светлыми нейтральными тонами, такими как кремовый и бежевый. Сочетайте их между собой, чтобы создать полумонохромный образ, чтобы поднять осенний рабочий наряд на высоту спокойной роскоши.

«Чтобы придать образу больше яркости, дополните нейтральные вещи контрастными аксессуарами самых смелых сезонных цветов, например, ярко-абрикосовым каблуком или грифельно-серой сумкой для ноутбука, в которую легко поместится компьютер и дополнительная пара обуви», — рассказывает стилист Маша Ведерникова.

Многослойность для прохладной погоды

Прошлой зимой модницы укладывали свитера поверх пальто, но сейчас мы снова можем применить этот подход — только посмотрите, как элегантно смотрятся уютные вязаные вещи на белых футболках, водолазках или сорочках в мужском стиле. Добавьте приталенные брюки, ботильоны на каблуке и любимые солнцезащитные очки «кошачий глаз» — и вы получите идеальный осенний наряд для работы.

Тренч на случай дождя

Осень — сезон неизбежных ливней, поэтому возьмите с собой удобный зонтик, а в сырые дни держите поблизости прочный тренч — тем более, что он актуален в этом сезоне.

«Выберите двубортный фасон с такими деталями, как завязки на талии и боковые карманы для хранения мелочей. Под него вы можете надеть самые простые вещи — например, джинсы и водолазку или рубашку навыпуск», — говорит стилист.

Пиджак-оверсайз

Ничто так настойчиво не напоминает о бизнесе, как «квадратный» блейзер в паре с просторной сорочкой и брюками в пол. Игра пропорций демонстрирует сильную позицию, которая придаст уверенности в зале заседаний или переговорной комнате. Да и с коллегами так будет проще найти общий язык, может быть.

Взрослый стиль школьницы

Взрослый подход к квинтэссенции школьного наряда вдохновляет и дизайнеров, и модниц. Если плиссированная мини-юбка в офисе — это жесткое «нет», попробуйте вместо нее надеть юбку-карандаш длины миди. Затем снова погрузитесь в искусство многослойности, надев рубашку на пуговицах, свитер или кардиган, а также слегка приталенный жакет. Или даже бомбер.

Блейзер плюс джинсы

Единственная формула рабочего наряда, которая подходит вообще всем — от секретарши до бизнес-леди — это структурированный блейзер, джинсы с прямыми (слегка укороченными) штанинами и туфли Mary Janes. Идеальный для многих стиль одежды включает в себя вещи, которые не требуют излишних раздумий — это гарантированный способ создания незамысловатого осеннего рабочего наряда.

Розовый фламинго

Не секрет, что оттенки розового, в основном горячий розовый, правили подиумами готовой одежды в прошлом году благодаря Барби и сохраняющейся популярности эстетики девичества. Этой осенью дизайнеры используют этот молодежный оттенок в оттенках жвачки, цветущей вишни и романтического заката вместо насыщенной полностью розовой цветовой палитры.