Стрижка каскад: кому подойдет и как стильно укладывать волосы

Каскад — стрижка с прядями разной длины — на протяжении десятилетий входит в топ модных женских причесок. 2024 и 2025 годы не исключение: каскад снова на пике популярности. «Лента.ру» рассказывает, как правильно подобрать современный вариант каскада, чтобы выглядеть стильно и без намека на 90-е.

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Что такое каскад

Каскад — это многослойная стрижка, при которой мастер постепенно укорачивает пряди волос — по направлению к лицу или к макушке. Прическа универсальная, стильный вариант легко подобрать к любому типу волос и лица. Главное — владеть техникой: профессиональный парикмахер сможет подобрать форму, которая подчеркнет достоинства и скроет недостатки внешности.

«Все мы помним каскад в 1990-е годы: тогда он был утрированно понят многими парикмахерами и клиентами. Каскад выстригался следующим образом: к суперкороткой макушке подтягивалась вся длина волос. В результате получалась форма огурца, которая мало кому подходила. Такая форма украшала только обладательниц круглого лица», — пояснила в беседе с «Лентой.ру» Наталья Котикова, мастер международного класса, парикмахер-модельер, технолог бренда Tefia.

Сегодня, к счастью, каскад видоизменился. Волосы на макушке стали значительно длиннее, а переходы от одной длины к другой — плавнее, - Наталья Котикова, парикмахер-модельер

Каскад легко сочетать с челкой любой длины и формы. Модная тенденция последних лет — каскад с челкой-шторкой, когда волосы распадаются красивыми волнами по обе стороны от лица. Можно сочетать эту стрижку и с прямой густой челкой, но этот образ несколько устарел. Женщины, носящие каскад с такой челкой, могут выглядеть показательно несовременно, но при этом весьма эффектно.

Чем каскад отличается от лесенки? И лесенка, и каскад — стрижки, в которых сочетается разная длина прядей. В лесенке мастер выстригает форму только по контуру волос, а в каскаде -- и волосы на макушке, и ниже.

История стрижки каскад

Стрижка каскад появилась в 70-х годах минувшего века благодаря рокерам: неряшливая и «рваная»‎ стрижка подчеркивала бунтарский дух музыкантов, пренебрежение правилами и нежелание следовать стандартам. Оригинальный каскад был не очень похож на современный: мастера того времени довольно коротко выстригали «шапочку»‎ вокруг головы, которая плавно переходила в длинные волосы — чаще ниже плеч.

Постепенно из андеграундной культуры каскад пришел в массовую: носить эту стрижку стали актеры — например, ее можно увидеть в популярном в то время сериале «Династия»‎.

В конце 70-х каскад пришел в Советский Союз. Стрижку по-разному называли в разных парикмахерских большой страны — где-то «Кортом»‎ (каскад длиной до плеч), где-то «Авророй»‎ (чуть ниже плеч), где-то сохраняли оригинальное название «Каскад»‎.

В 1980-х особую популярность у советских женщин завоевал каскад на средние волосы с мелкой химической завивкой

В 1990-е мастера стали стричь теменную зону длиннее. Стало модно делать каскад с градуировкой: особыми ножницами, в которых одно полотно похоже на расческу с зубчиками. Кроме того, парикмахеры снимали лишний объем с концов волос — так стрижка получалась более дерзкой и рваной.

Во всем мире каскад получил вторую волну популярности в 1994 году, после выхода сериала «Друзья»‎, в котором Рэйчел, героиня актрисы Дженнифер Энистон, носила объемную и округлую стрижку каскад, больше похожую на варианты, которые популярны сейчас.

Тренды 2024 года

Классический каскад

Классический каскад — это женская стрижка с плавным переходом, когда длина волос меняется мягко и постепенно. Можно попросить мастера дополнить классический каскад филировкой кончиков.

Секрет современного классического каскада, не отсылающего к нулевым или 1990-м, — не делать очень короткую макушку и дополнить стрижку удлиненной челкой, - Наталья Котикова, парикмахер-модельер

Рваный каскад

Рваный каскад — разновидность классического, один из трендов 2024 года. В отличие от классики здесь слои более выраженные, это придает стрижке небрежный вид, будто ее обладательница только что встала с постели и не успела сделать укладку.

Некоторые мастера выполняют рваный каскад, используя опасную бритву

Каскад на короткие волосы

Не только обладательницы длинных роскошных локонов могут позволить себе каскад. Для обладательниц коротких волос эта стрижка также станет отличным выбором, особенно если шевелюра густая. Такая прическа подчеркивает структуру волос и овал лица.

При стрижке мастер во избежание эффекта «лысых хвостов»‎ в ниспадающей части волос сместит акцент на затылочную зону, чтобы самые короткие пряди находились там, таким образом объем будет создаваться ближе к самой высокой точке головы.

Каскад на средние волосы

Каскад — отличный вариант стрижки на средние волосы. Тем более что это самая модная форма последних нескольких лет. Это одна из наиболее универсальных стрижек. Ее можно выполнять и по классической схеме, с плавным переходом прядей у лица, и по всему «телу»‎ волос, смещая объем на затылок.

Эта прическа смотрится хорошо как с выпрямленными волосами, так и со слегка подкрученными на плойку, как с челкой, так и без нее.

Каскад на длинные волосы

Некоторые обладательницы длинных волос замечают, что при ровном срезе шевелюра выглядит менее объемной. Решить эту проблему поможет как раз каскад, который сочетанием разноуровневых прядей создаст тот самый желаемый естественный объем. Этот вариант является одним из самых популярных видов стрижки на длинные волосы.

Причем обладательницам слишком пышных волос каскад, наоборот, поможет убрать излишний объем. Образ зависит от того, сколько волос решит убрать мастер.

Какая челка подойдет для стрижки каскад

Челка-шторка

Эта челка органично вписывается в каскад, ведь и сама она состоит из прядей разной длины.

Эту челку называют шторкой, потому что она аккуратно распадается по обе стороны от лица — как присобранные подхватом шторы обрамляют окно

Рваная удлиненная челка

Ровная прямая и густая челка — это антитренд в 2024 году, но ее может заменить более актуальный вариант — рваная. Она стрижется чуть ниже верхних век и подвергается сильной филировке, чтобы создать рваные пряди.

Рваная стрижка и рваная челка в сочетании выглядят эффектно

Косая челка

Челку косую, а не прямую, лучше выбирать тем, кто любит носить пробор, смещенный от центра вбок. Его стригут так же, чтобы одна длина прядей постепенно переходила в другую. Но в сравнении с косой челкой, модной в нулевые и 2010-е, самая длинная прядь в современной версии имеет ту же длину, что и самая короткая в стрижке. Так получится, что челка сливается с каскадом и активно не выделяется.

Как укладывать каскад

На плотных «стекловидных»‎ волосах

Если волосы очень плотные, не пористые, а больше напоминают блестящее стекло, они не будут поддаваться укладке на брашинг, отметила Наталья Котикова. В таком случае можно прибегнуть к помощи стайлеров и стайлинговых средств. Такая укладка благодаря структуре волос будет держаться до следующего мытья головы.

При укладке с использованием горячих приборов волосы необходимо «закрыть»‎ термозащитой. Выбирать стоит кремовую, а не масляную, чтобы избежать эффекта масла на сковороде и не сжечь пряди

На пористых волосах

«Обладательницам пористых волос надо начинать с подборки подходящего домашнего ухода. Шампунь и бальзам должны быть увлажняющими и подходить для структуры волоса. При укладке стоит использовать стайлинговые средства, фен и брашинг. Лучше не использовать стайлеры, так как пористые волосы очень уязвимы»‎, — посоветовала Наталья Котикова.

Если хочется завить волосы Плотные «кукольные»‎ завитки устарели. Сейчас модно укладывать волосы в текстурные локоны, либо в «голливудскую волну»‎ — прическу, в которой все волосы завиваются в одном направлении и после вычесываются так, чтобы они лежали единым полотном. Для этого необходимо завить волосы на плойку либо бигуди и, когда они полностью высохнут, прочесать их массажной расческой и уложить руками. Сделать «голливудскую волну»‎ со стрижкой каскад сложно, но возможно. Эта прическа подойдет обладательницам длинных волос, причем готовую волну нужно будет дополнительно зафиксировать воском или «жвачкой»‎ для волос — средством для укладки, которое нужно растягивать между ладонями до состояния тонких нитей, похожих на паутинку.

Часто задаваемые вопросы

Для какой формы лица не подходит каскад

При стрижке можно регулировать длину волос, поэтому каскад подойдет абсолютно любой форме лица, уверена Наталья Котикова.

Для каких волос не подойдет каскад

«Современный каскад подойдет практически всем. Но если мы говорим про очень тонкие волосы, то я бы не рекомендовала выбирать классический каскад. Вместо этого стоит выбрать стрижку по несведенным зонам, где волосы по низу окантовки остаются единой длины»‎, — посоветовала мастер.

Можно ли стричь каскад на кудрявые волосы

Можно, но в этом случае каскад следует выстригать, исходя из структуры и формы волос. Например, для слабо вьющихся волос можно выбрать любую длину на макушке. Если же у человека негроидный тип волоса, то зону макушки лучше не остригать коротко, отметила Котикова.

Как часто нужно освежать каскад

Каскад можно освежать по мере отрастания. В среднем, если хочется поддерживать форму и длину, придется ходить к мастеру раз в шесть-восемь недель.

Какое окрашивание подходит для стрижки каскад

Наилучший вариант для окрашивания волос, постриженных по форме каскад, — это переходы цвета, которые дополнительно подчеркнут разную длину прядей и объем волос. Можно сделать, например, аиртач — это окрашивание по прядям, которые выдуваются феном. Либо шатуш — сложное окрашивание, сочетающее в себе мелирование и омбре (плавный переход от темного оттенка у более светлому).