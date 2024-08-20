Модель Victoria's Secret снялась топлес

Супермодель южноафриканского происхождения Кэндис Свейнпол снялась топлес. Соответствующая публикация появилась на странице бразильского фотографа Эдуардо Бравина в Instagram* (запрещенная в России соцсеть).

Манекенщица Victoria's Secret поделилась пляжными кадрами, сделанными на Таити. На одном из фото 35-летняя знаменитость позировала, стоя в морской воде в черных стрингах от бикини и с обнаженной грудью.

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При этом модель распустила волосы и надела на шею украшение с объемной ракушкой в виде подвески.

Ранее в августе известная чешская модель Хана Жирикова снялась топлес для обложки греческой версии журнала Harper’s Bazaar.

*запрещенная в России соцсеть.