Косметолог предупредил о маркетинговых уловках в уходовой косметике

В современном мире большое значение придают внешности, а потому и женщины, и мужчины уделяют достаточно много времени уходу за кожей. Причем последние бьюти-тренды диктуют новые правила: теперь, чтобы выглядеть красиво, необязательно пользоваться декоративной косметикой, а чтобы выглядеть свежо и естественно, следует подумать о подборе правильных уходовых средств.

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Как отметила врач косметолог-дерматолог Татьяна Грунина, сегодняшний рынок косметики предлагает огромное количество масок, кремов, патчей и других продуктов, которые используют для поддержания красоты и молодости. Но все ли эти продукты действительно могут помочь добиться ожидаемого результата или это всего лишь маркетинг?

«В косметологии и уходовых средствах не бывает моментального результата. Когда производитель говорит о мгновенном лифтинге и очищении кожи – это маркетинговый ход», – подчеркнула Татьяна Грунина.

По словам эксперта, полезными будут профессиональные средства по уходу за кожей, главное – правильно подобрать состав. Уходовые средства необходимо подбирать для своего типа кожи и своих проблем, разобраться с которыми поможет только врач-косметолог, уверяет Татьяна. Специалист поможет подобрать именно те средства, которые принесут видимый эффект, пояснила эксперт в разговоре с Тульской службой новостей.

В заключении Грунина напомнила, что самыми эффективными средствами для ухода за кожей являются основные средства ежедневного ухода.

«То, что вы делаете периодично и каждый день, будет приносить вам пользу и результат, а именно очищение, тонизация и увлажнение», – резюмировала врач.

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