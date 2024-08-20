Молодежь отказалась от любимой вещи 30-летних

Молодежь неожиданно отказалась от одной любимой вещи миллениалов. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

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Речь идет о жидкой подводке для глаз, которую в макияже используют для создания стрелок. Блогерша Линетт Хойл заметила, что зумеры перестали использовать данное средство, и записала об этом ролик. Видео набрало 3,8 миллиона просмотров и тысячи комментариев, в которых молодые инфлюэнсеры признаются, что действительно отказалась от такой подводки.

По словам визажистки Джеки Алвес из США, представители поколения Z действительно чаще выбирают карандаши для глаз, чтобы добиться более натурального макияжа.

«Сейчас яркость, блеск и четкость не в моде. Все предпочитают мягкие линии, в том числе и в макияже, а многие 30-летние все еще предпочитают броский мейкап», — отметила она.

В июне молодая блогерша разозлила 30-летних высказыванием об их любимой вещи.