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Плюс-сайз-модель Эшли Грэм искупалась голой на природе

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм поделилась откровенными снимками с отдыха. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм искупалась голой на природе
© Lenta.ru

Манекенщица искупалась голой в озере на природе в штате Нью-Йорк, куда она отправилась в отпуск вместе с мужем, видеооператором Джастином Эрвином. На размещенном кадре знаменитость запечатлена обнаженной и без макияжа. Из аксессуаров на ней были небольшие серьги-кольца.

В апреле Эшли Грэм показала снимки без фотошопа и восхитила фанатов. Тогда модель поделилась кадрами, на которых она запечатлена в вельветовом мини-платье. Поклонники заметили на бедрах манекенщицы целлюлит и принялись писать комплименты.

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