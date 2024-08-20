Плюс-сайз-модель Эшли Грэм искупалась голой на природе

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм поделилась откровенными снимками с отдыха. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

Манекенщица искупалась голой в озере на природе в штате Нью-Йорк, куда она отправилась в отпуск вместе с мужем, видеооператором Джастином Эрвином. На размещенном кадре знаменитость запечатлена обнаженной и без макияжа. Из аксессуаров на ней были небольшие серьги-кольца.

В апреле Эшли Грэм показала снимки без фотошопа и восхитила фанатов. Тогда модель поделилась кадрами, на которых она запечатлена в вельветовом мини-платье. Поклонники заметили на бедрах манекенщицы целлюлит и принялись писать комплименты.