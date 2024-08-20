Турецкая актриса Ханде Эрчел поделилась снимком в купальнике. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© Кадр из сериала «Королек — птичка певчая»

30-летняя звезда сериала «Постучись в мою дверь» показала фигуру в купальнике фиолетового цвета. Свой пляжный образ она дополнила кепкой бренда Polo Ralph Lauren в тон плавательному костюму. На фотографии знаменитость позирует со стаканом воды в руке.

© Соцсети

«Свободна от обязательств», — подписала она публикацию.

В июле Ханде Эрчел также снялась в купальнике для журнала InStyle. Ее запечатлели в слитном черном наряде на тонких бретелях с металлической фурнитурой.