Бьюти-секреты осеннего сияния кожи: советы косметолога

Ах, осень! Время желтых кружащихся листьев, смены летних сарафанов на более теплую одежду, заморозки по утрам и затяжные дожди днем. Но как только температура падает, наша кожа сразу дает нам ощутить дискомфорт. Внезапно нам нужно знать, как предотвратить сухость и стянутость лица и сезонные высыпания, чтобы не испортить уютное очарование осени. Вот наши лучшие советы по бьюти-рутине осенью, которые помогут вам перейти на новый режим ухода и спокойно пережить межсезонье — со счастливым и сияющим во всех смыслах лицом.

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Перейдите на более увлажняющее очищающее средство

С понижением температуры падает и уровень влажности, и наша кожа теряет влагу в сухом воздухе вокруг нас. Сделайте первый шаг и опередите потерю влаги, сменив легкое очищающее средство на более увлажненное. Выбирайте гели и пенки, которые способны мгновенно увлажнить пересушенную, загорелую в отпуске кожу и поддержит кожный барьер, защищая вас от разрушительного воздействия грядущих холодов.

Выберите увлажняющую сыворотку

«Есть несколько причин использовать сыворотки осенью. Во-первых, это, конечно, необходимость интенсивного увлажнения. Выбирайте сыворотку с высокой концентрацией гиалуроновой кислоты и витаминов, чтобы восполнить утраченную влагу. Решайте конкретные проблемы кожи, такие как сухость, мелкие морщинки или неровный тон. Мощные активные ингредиенты доставляются глубоко в кожу, обеспечивая более быстрый и заметный результат», — советует косметолог Арина Дурова.

Кроме того, осень подвергает кожу воздействию меняющихся факторов окружающей среды. Сыворотка, содержащая антиоксиданты, например витамин С, поможет защитить кожу от этих сезонных стрессов.

«Как использовать сыворотки: прежде всего, тщательно очистите лицо, чтобы удалить макияж, грязь и загрязнения. Это подготовит кожу к оптимальному впитыванию сыворотки. Нанесите тонер, чтобы сбалансировать уровень pH кожи и подготовить ее к эффективному впитыванию сыворотки. Возьмите небольшое количество сыворотки на кончики пальцев и легкими похлопывающими движениями нанесите ее на лицо и шею. Избегайте втирания, так как это может вызвать трение и раздражение. После того как сыворотка впитается (обычно в течение минуты или двух), нанесите свой обычный увлажняющий крем, чтобы закрепить эффект и обеспечить дополнительное увлажнение», — объясняет Арина.

Не пугайтесь, если у вас появились высыпания

Перемены погоды (уровень влажности и изменение температуры) иногда приводят к расстройству нашей кожи. Если на коже появились странные пятна, не паникуйте! Побалуйте себя осенней маской для лица — например, глиняной с детокс-эффектом.

Подберите маску для решения конкретных проблем кожи, и вы сможете избавиться от жирности в Т-зоне, увлажнить кожу против иссушающего воздействия ультрафиолетовых лучей, увлажнить сухие участки и предотвратить появление прорывов — и все это одним махом, так что осень вы встретите во всем сиянии своей красоты.