В нижегородских свадебных салонах рассказали о самых популярных нарядах невест

Лето – пора свадеб и подготовки к ним. И одна из основных головных болей будущих молодожёнов – правильное платье для невесты. Мы отправились в свадебные салоны, чтобы выяснить, какие платья сейчас самые популярные у невест, почему девушки стали предпочитать наряды с маркетплейсов, а не брендовые и что свадебное платье может сказать о своей хозяйке. Встреча по одёжке Свадебных салонов в Нижнем Новгороде много, и везде надо заранее бронировать время для посещения. «Я так волнуюсь, – признаётся невеста подружкам перед входом. – Нужно объяснить, что я хочу, а я и сама не знаю. Уже столько пересмотрела, ничего не нравится». Судя по всему, волнуется она и правда не на шутку: никак не может натянуть бахилы на босоножки – в большинстве салонов их обязательно надо надеть перед входом. В некоторых из них официальная атмосфера. Страшно даже коснуться платья: испачкаешь – плати 40 тысяч. В других салонах душевнее, можно даже поговорить с продавцами об их жизни и о клиентах. Подругам невесты, пока та переодевается и примеряет наряды, обычно предлагают чай и журналы со свадебными платьями. Это располагает задуматься о своей торжественной церемонии каждую. «Я тоже сюда приду платье выбирать, – мечтательно тянет одна из подруг, – ну когда жениха найду». «И я, – смеясь, говорит вторая. – Я даже представляю, какое хочется. Попышнее». «А я, наверное, куплю на маркетплейсе по скидке», – решительно отвечает третья. И с ней согласны многие нижегородки. «Я своё платье купила на «Вайлдбериз», – поделилась 31-летняя Елена. – Заказала штук пять-шесть, попримеряла и выбрала». Многие согласны с ней – не стоит тратить на выбор свадебного платья много времени. «Времени в обрез из-за работы, – рассказала 35-летняя Марина, у которой свадьба была 10 лет назад. – Всем сказала, что если не успею найти платье – пойду в джинсах. Забежала за два дня до церемонии в магазин и сразу же купила. В обычном магазине. Главное, что вас ждёт после свадьбы». Впрочем, для кого-то выбор свадебного платья – это всё ещё ритуал. «У меня был марафон по салонам, – поделилась 43-летняя Виктория. – Я с детства знала, какое платье мне надо. Обошла пять салонов и купила в пятом. Тут нужна практика, то есть мерить-мерить-мерить». Наденьте это немедленно В самих салонах сотрудники всегда готовы предложить невесте платье на её вкус, а главное – на её кошелек. «Свадебные платья обычно выбирают посезонно, – рассказала работница одного из салонов, Наталья, – летом покороче, например. Сейчас многие останавливаются на лаконичных моделях, которые дополняют аксессуарами, яркими деталями, под себя». Есть невесты, которые любят блеск, роскошь и пышное убранство, но их, по словам консультантов, становится меньше. «Невесты стали более раскрепощёнными. Нет какого-то стандарта, что нужно обязательно пышное платье или обязательно с корсетом. Могут позволить себе даже не совсем вечерний фасон», – делится Наталья. Вообще сейчас трудно назвать какой-то один самый популярный фасон свадебного платья, как это было несколько лет назад – в моде были длинные узкие наряды или, наоборот пышные, как у принцессы. «Сейчас делают похитрее, – поделилась другой консультант, Екатерина. – Дизайнеры вводят модные элементы. Например, кружево, пайетки, 3D-цветы». Особой закономернсти по выбору фасонов у невест разных возрастов не существует. «Всё зависит от самой невесты, потому что, бывает, невеста и в 50 лет выглядит на 20 и выбирает молодёжный фасон платья, – рассказала Екатерина.– Но обычно взрослые невесты выбирают платье более статусное. Не принцесса, а королева. Плюс чаще всего у них уже второй или третий брак, а это считается более осознанным решением. Но бывают исключения. Например, невесте 19 лет, а у неё черты лица, как у Снежной королевы, и рюшечки всякие ей вообще не идут. Поэтому она выбирает что-то серьёзное». Зачастую невесты сами не до конца понимают, что именно хотят, и не могут выбрать подходящее платье. Бывает, что невеста хочет купить наряд одного фасона, а в итоге уходит с совершенно другим. «Иногда мы просто заставляем невесту мерить платья, потому что на вешалках они висят бесформенные, а как надеваешь его, проявляется форма, которая подходит к типу фигуры, – объясняет Екатерина. – У тех, кто работает в салонах давно, уже есть насмотренность, и они понимают, кому какой фасон может подойти. Чаще всего невесты как выбирают платье? Они посмотрели на сайте или увидели красивую модель в журнале, а в повседневной жизни такое не носят. Грубо говоря, они не знают своё тело. В таких случаях часто наступает разочарование, когда примеряешь платье красивого фасона, но он тебе не идёт». Уговорить невесту попробовать что-то необычное бывает непросто. Кто-то сразу соглашается, примеряет всё, что предложат, а с кем-то приходит повозиться. «Тут нужна психология, – поделилась Екатерина. – Потихоньку уговариваешь попробовать. Конечно, проще работать с девочками, которые легче относятся к этому дню. Очень тяжело работать с тревожными. У них постоянно ощущение, что что-то не так с ними, что-то не так с платьем. С теми, у кого комплексов много, тоже очень сложно. Как бы ты ни говорил девочке, что платье сидит шикарно, и мама, и сёстры, и подружки, а ей всё равно кажется, что руки толстые». Себя показать Сейчас пышные платья, как и пышные свадьбы, утрачивают популярность. «Раньше, когда особо ничего не было, люди стремились устраивать свадьбы дорого, богато, и платье требовалось такое же, – объясняет психолог Александра Кузнецова. – Сейчас в моде более скромные, простые, лаконичные платья и сдержанные свадьбы. Конечно, не поголовно, есть и большие праздники. Кто-то искренне хочет делиться радостью и гордостью и зовёт много гостей, у кого-то на это есть деньги. У кого-то с детства есть установки, что свадьба должна быть обязательно большая, нужно звать всех родственников. Если раньше 100 – 120 гостей на свадьбу было стандартным числом, то сейчас для молодожёнов норма на празднике вдвое меньше – 40 – 60 человек. «Сейчас отпадает традиция «дорого-богато» на свадьбы, – объяснила эксперт. – Людям стало важнее не произвести впечатление, а устроить праздник для себя. Может, даже только для двоих или для родителей. Раньше ведь было убеждение, что присутствовать должен каждый родственник, а сейчас такое мнение уходит в прошлое. Плюс пышные свадьбы – это дорого. У многих сейчас ухудшилось финансовое положение, таких больших денег просто нет. То же связано и с платьями – некоторым невестам проще купить платье на распродаже в «Вайлдбериз», чем заказывать пышный наряд за 30 – 40 тысяч. В моде и выездные свадьбы – на природе или в путешествии в другой город. В таком случае пышное и дорогое платье принцессы оказывается ненужным – оно просто будет неудобным и неуместным. …Из салона невеста вышла с пустыми руками и слегка озадаченная. «Ничего, посмотришь ещё в другом салоне, – успокаивала её одна из подруг, – или в интернете купишь. Главное же, что с женихом повезло». Невеста повеселела и согласно кивнула. Знаешь? «В наши дни свадебное платье ассоциируется с белым цветом, – рассказала исследователь моды Натали де Шан. – И хотя некоторые невесты предпочитают выходить замуж в других оттенках, каноническим считается белый. Дизайнеры свадебных платьев и специализированные салоны предлагают широчайший выбор – от кипенно-белого до светло-бежевого. Но так было не всегда. В Европе и на Руси свадебным цветом считался красный. Эту традицию нарушила в 1499 году королева Франции Анна Бретонская: во время брачной церемонии с Людовиком XII она была одета в белое платье. На Руси же свадебная церемония была весьма длительной – во время неё невеста одевалась в одежду разных цветов. Символически девушка умирала в своём роду, оплакивала свою смерть, а затем возрождалась в семье мужа. Именно поэтому в одном из актов церемонии невесту одевали в белое одеяние, которое символизировало саван. А уже на венчании платье было зелёным или красным, в зависимости от региона».Ранее сайт Pravda-nn.ru рассказал, какие красивые даты для свадьбы выбрали нижегородцы в 2024 году.