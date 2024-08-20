Звезда «Ранеток» поделилась секретами своей стройности

Звезда сериала «Ранетки» Янина Студилина поделилась секретами своей стройности. Актриса рассказала в интервью для издания «7 дней», что отказалась от интервального голодания.

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«Стараюсь есть меньше углеводов и сладкого, но это не всегда получается. Был опыт интервального голодания. Но это не мое, мне такой способ питания не подошел. Я люблю поесть. Ем все, но в небольших количествах. В последнее время взяла за правило не доедать свою порцию. Если чувствую, что уже насытилась, останавливаю себя. Это дается мне с трудом, потому что в детстве всегда заставляли все доедать», — призналась артистка.

Знаменитость говорила поклонникам, что для нее очень важен внешний вид, поэтому она редко позволяет себе есть «запрещенку». Для артистки приоритетнее сохранить фигуру, чем удовлетворить «сиюминутное» желание и съесть торт. Однако и у нее случаются срывы, которым она старается не придавать особого значения. А также Студилина активно занимается спортом, плавает и практикует йогу даже на отдыхе.

У знаменитости есть семилетняя дочь от доктора экономических наук Александра Роднянского-младшего. Артистка развелась с мужем из-за его нежелания жить в России. Студилина признавалась, что супруг не захотел возвращаться в Москву и это стало последней точкой в их отношениях.