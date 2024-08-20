Косметолог указала на зависимость пациентов от инъекций ботокса

Косметолог сообщила о зависимости пациентов от инъекций ботокса и филлеров
После первой процедуры им больше не хочется видеть своё «прежнее» лицо. Введённые в устаревших техниках препараты растягивают кожу и со временем рассасываются, поэтому возникает необходимость делать уколы регулярно, подчеркнула в эфире радиостанции «Говорит Москва» дерматовенеролог Аида Пашаева.
«Да, пациенты подсаживаются. Это так, но, как понять подсаживаются. Каждый под этим подразумевает своё. Никто уже не хочет видеть своё прежнее лицо. Уже вот что-то начинает рассасываться. «Я вот чуть-чуть уже заметила. Мне не хочется возвращаться в то состояние, с которым я к вам пришёл», — говорит пациент или пациентка. Препарат ещё не рассосался. Потом всё-таки надо учитывать, когда те, кто уже много лет колется в старых техниках, говорят: «У меня кожа растянулась». Именно так, надо говорить правду, так оно и есть. В старых техниках плотные филлеры выкладывались в кожу. Это одна из её функций, она растяжима, кожа растягивалась всё больше и больше. Оттуда получали мы больше одутловатые лица, растянутую кожу. Сейчас не так, всё меняется».
Ранее Пашаева сообщила о «любви» мужчин к инъекциям ботокса. Сейчас в стране наблюдается тренд на процедуры, которые не оставляют эффекта «глаженного утюгом» лица. Кроме морщин пациенты нередко хотят избавиться от «вторых подбородков и объёмных щёк».