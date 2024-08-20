Косметолог указала на зависимость пациентов от инъекций ботокса

После первой процедуры им больше не хочется видеть своё «прежнее» лицо. Введённые в устаревших техниках препараты растягивают кожу и со временем рассасываются, поэтому возникает необходимость делать уколы регулярно, подчеркнула в эфире радиостанции «Говорит Москва» дерматовенеролог Аида Пашаева.

© РИА Новости

«Да, пациенты подсаживаются. Это так, но, как понять подсаживаются. Каждый под этим подразумевает своё. Никто уже не хочет видеть своё прежнее лицо. Уже вот что-то начинает рассасываться. «Я вот чуть-чуть уже заметила. Мне не хочется возвращаться в то состояние, с которым я к вам пришёл», — говорит пациент или пациентка. Препарат ещё не рассосался. Потом всё-таки надо учитывать, когда те, кто уже много лет колется в старых техниках, говорят: «У меня кожа растянулась». Именно так, надо говорить правду, так оно и есть. В старых техниках плотные филлеры выкладывались в кожу. Это одна из её функций, она растяжима, кожа растягивалась всё больше и больше. Оттуда получали мы больше одутловатые лица, растянутую кожу. Сейчас не так, всё меняется».

Ранее Пашаева сообщила о «любви» мужчин к инъекциям ботокса. Сейчас в стране наблюдается тренд на процедуры, которые не оставляют эффекта «глаженного утюгом» лица. Кроме морщин пациенты нередко хотят избавиться от «вторых подбородков и объёмных щёк».