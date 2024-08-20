Актриса Анна Якунина показала фигуру в купальнике

Звезда сериала «Склифосовский» Анна Якунина показала фигуру в купальнике. Актриса позировала в монокини на яхте, дополнив образ стильными аксессуарами, и поделилась кадром в соцсетях.

Артистка недавно рассказала, как поддерживает себя в форме. По словам знаменитости, из-за гастролей она не может выстроить четкий режим питания, но старается не объедаться. Якунина призналась, что периодически садится на диеты и устраивает разгрузочные дни.

Якунина также подчеркнула, что не пользуется фотошопом. По ее мнению, после него снимки похожи на «комиксы». Однако она не осуждает женщин, которые прибегают к ретуши фотографий.

© Соцсети

Артистка известна по роли медицинского регистратора Нины Дубровской в «Склифосовском». Звезда отмечала, что у нее никогда не возникало мысли уйти из сериала, который стартовал в 2012 году. Актриса заявила о готовности участвовать в проекте «еще 20 лет», пока он интересен зрителям.

У знаменитости двое детей. От первого брака с однокурсником Сергеем Стегайловым артистка воспитала дочь Анастасию, а от второго с инженером Алексеем Свиридом — девочку Марию. В 2021 году звезда впервые стала бабушкой, у нее родился внук Данила.