Актриса Любовь Аксенова пришла на кинофестиваль в мини-платье с вырезом

Звезда «Майора Грома», актриса Любовь Аксенова стала гостьей церемонии открытия фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче». Издание Woman.ru опубликовало видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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34-летняя Любовь Аксенова выбрала для светского мероприятия черное облегающее мини-платье с вырезом на талии и открытым плечом. Актриса добавила к нему серебристые босоножки на платформе Prada, кольцо и клатч. Визажисты сделали знаменитости макияж с черными стрелками и румянами, а стилисты — легкую укладку.

В мае Любовь Аксенова стала лицом выпуска журнала «Собака.ru». Перед камерой актриса позировала в атласном нижнем белье от российского бренда 404 Not found: черном топе и трусах-боксерах. Образ дополнило оверсайз-пальто от бренда Viva Vox. Наряд завершили серьги, кольца и колье Alrosa. Волосы ей уложили назад и сделали креативный макияж с накладными длинными стрелками.

Несколько недель назад Любовь Аксенова посетила презентацию сериала «Преступление и наказание». Артистка, сыгравшая Дуню Раскольникову в проекте, пришла на мероприятие в белой толстовке, которую дополнила темными широкими джинсами и черными босоножками на каблуках.