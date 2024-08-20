Сумка на осень для мужчины: стильные и модные варианты

Носят ли сейчас мужчины сумки? Коротко: да. Пришло время перестать запихивать свои вещи в карманы или сваливать все в несомненно удобный рюкзак, ведь вы же вышли из школьного и студенческого возраста? Пора вложить деньги в более модную (и практичную) альтернативу. Мужские сумки — это один из самых недооцененных аксессуаров для мужчин.

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«Почему мужские сумки так популярны сейчас? Крутая сумка — это отличный способ поднять свой личный стиль на новый уровень. Экспериментируйте со смелыми цветами, новыми материалами и абстрактными формами», — говорит стилист Сергей Бойко.

Больше никаких переполненных карманов и потерянных вещей. Наслаждайтесь тем, что ваши ключи, кошелек, телефон и другие необходимые вещи находятся в одном месте. Если вы не знаете, с чего начать — вот наш гид по самым крутым мужским сумкам осени 2024.

Сумка-слинг

Вы любите, чтобы руки были свободны, когда вы на ходу? Спортивная сумка-слинг может оказаться как раз тем, что вам нужно. Считайте, что это «карго-брюки» — функциональность и стиль в одной модели. Слинг-сумки отлично подходят для многозадачных людей. В них много карманов для всего необходимого (солнцезащитные очки, наушники, ключи, кошелек), и их можно легко перекинуть через спину во время езды на велосипеде или скейтборде.

Квадратная сумка-кроссбоди

Это альтернативный, более художественный кузен сумки-слинга. Кроссбоди идеальна для тех, кто хочет немного больше стиля. Квадратная или прямоугольная форма отлично подходит для хранения ключей, кошелька, телефона, а может быть, маленькой камеры или блокнота, чтобы записывать все свои творческие идеи?

Удобная сумка-тоут

Сумки кроссбоди и слинг — не ваш конек? Не унывать! Как насчет мужских сумок-тоут? Они станут отличной альтернативой, если вам не нравится внешний вид или ощущение от сумки кроссбоди. Носите ее в руке или небрежно перекиньте через плечо.

Сумка почтальона или мессенджер

Название было придумано потому, что изначально такие лаконичные по дизайну и вместительные сумки использовались курьерами, почтовыми работниками или посыльными.

«Если вы ищете более "крутую" альтернативу рюкзаку, то сумка-мессенджер может стать для вас правильным выбором. Они немного больше и предназначены для переноски более тяжелых предметов, таких как книги или ноутбук. Однако, в отличие от рюкзака, доступ к вещам проще, поскольку сумка перекинута через плечо, а не на спину», — говорит стилист.

Поясные сумки

Помните, они были популярны в конце 90-х и нулевых? Сейчас они вернулись, но в другом, стилистически переосмысленном виде. Такая сумка удобна как для поездки в горы или утренней прогулки с собакой, так и для похода на работу. Для тех, кто не хочет мелочиться, есть варианты увеличенной по размерам сумки, по сути, это скорее портфель, закрепленный на ремне.

Две сумки в одной руке

Это может потребовать дополнительного внимания, чтобы не оставить вторую сумку где-то дома, в офисе или магазине. И не потерять первую. Зато появляется дополнительное пространство для хранения всех ваших вещей, которые точно пригодятся в течение дня.

«Кроме того, это очень актуально нынешней осенью», — добавляет Сергей.

Сумка с откидным клапаном

Это все та же функциональная и удобная сумка, но с дополнительным концептуальным декором. Она может быть асимметричной, фантазийной формы, с вышивкой, интересным принтом или отделкой другим материалом. Если нужно казаться серьезнее — можно просто откинуть клапан к себе и окружающим будет видна только строгая лаконичная сумка. А захочется блеснуть оригинальностью — покажите всем свой стильный характер!