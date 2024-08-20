Эксперт назвал подходящие модные наряды на свадьбу подруги

Россиянкам назвали подходящие модные наряды на свадьбу подруги
Российская стилистка Мари Леонова назвала подходящие модные наряды на свадьбу подруги. Ее комментарий публикует журнал «Первый женский».
Так, для данного мероприятия эксперт посоветовала приобрести платья с асимметричными вырезами, объемными рукавами или цветочным принтом. Кроме того, на торжество можно надеть костюм яркого оттенка, состоящий из укороченного пиджака и кюлотов (широкие укороченные брюки — прим. «Ленты.ру»).
Что касается обуви, актуальны будут удобные модели туфель с квадратным или острым носом, балетки с завязками и сандалии на устойчивом каблуке, отметила специалистка.
В июле основательница ателье Ommage, модельер Ольга Никитина раскрыла способ выбрать подходящее свадебное платье.