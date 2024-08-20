Специалист перечислил способы носить спортивные комбинезоны в повседневной жизни

Эксперт Алена Сергеенкова посоветовала носить спортивные комбинезоны с пиджаками
Сооснователь петербургского бренда бесшовной одежды из вязаного трикотажа Rely Алена Сергеенкова в беседе с «Газетой.Ru» перечислила три способа носить спортивные комбинезоны в повседневной жизни.
«Комбинезоны давно вышли за пределы залов для йоги — их стилистический потенциал настолько велик, что им впору быть маст-хэвом базового гардероба. В зависимости от стайлинга, комбинезоны могут подыграть образам в стиле casual, деловым и даже вечерним выходам», — поделилась Алена Сергеенкова.
Кроме того, спортивный комбинезон легко сочетать с пиджаками.
«Смело рифмуйте комбинезоны с пиджаками всех мастей: от удлиненных блейзеров до укороченных жакетов. Что касается обуви, в первом случае прекрасно подойдут лоферы или кеды, а во втором — сапоги-трубы», — объяснила она.
Любителям стилей гранж и бохо Алена Сергеенкова порекомендовала комбинировать спортивные комбинезоны с кожаными куртками:
«Добавьте к комбинезону косуху, повяжите на бедрах рубашку в клетку, наденьте грубые ботинки со шнуровкой — и образ в гранжевой эстетике готов. Кстати, косуху можно заменить курткой с бахромой, а ботинки — казаками. Тогда получится аутфит в лучших традициях бохо-шика».
Собеседница «Газеты.Ru» также посоветовала носить спортивные комбинезоны в паре с трикотажем.
«Уверена, объемный свитер найдется у каждой. Миксуйте его с комбинезоном, дополняя образ пальто или утепленным жилетом с актуальной стежкой. В таком образе можно гулять днями напролет, провести выходные за городом или отправиться в путешествие», — заключила Алена Сергеенкова.