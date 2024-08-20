Специалист перечислил способы носить спортивные комбинезоны в повседневной жизни

Сооснователь петербургского бренда бесшовной одежды из вязаного трикотажа Rely Алена Сергеенкова в беседе с «Газетой.Ru» перечислила три способа носить спортивные комбинезоны в повседневной жизни.

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«Комбинезоны давно вышли за пределы залов для йоги — их стилистический потенциал настолько велик, что им впору быть маст-хэвом базового гардероба. В зависимости от стайлинга, комбинезоны могут подыграть образам в стиле casual, деловым и даже вечерним выходам», — поделилась Алена Сергеенкова.

Кроме того, спортивный комбинезон легко сочетать с пиджаками.

«Смело рифмуйте комбинезоны с пиджаками всех мастей: от удлиненных блейзеров до укороченных жакетов. Что касается обуви, в первом случае прекрасно подойдут лоферы или кеды, а во втором — сапоги-трубы», — объяснила она.

Любителям стилей гранж и бохо Алена Сергеенкова порекомендовала комбинировать спортивные комбинезоны с кожаными куртками:

«Добавьте к комбинезону косуху, повяжите на бедрах рубашку в клетку, наденьте грубые ботинки со шнуровкой — и образ в гранжевой эстетике готов. Кстати, косуху можно заменить курткой с бахромой, а ботинки — казаками. Тогда получится аутфит в лучших традициях бохо-шика».

Собеседница «Газеты.Ru» также посоветовала носить спортивные комбинезоны в паре с трикотажем.