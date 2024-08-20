Стилист назвал четыре трендовых варианта обуви на дождливую осень

Совсем скоро нас ждет сезон холодных дождей, без которых трудно представить осень в России. К этому времени важно обновить обувь, которая бы точно не подвела в непогоду. Стилист Кристина Лаврушина делится трендовыми вариантами на грядущий сезон.

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1. Лоферы

Может показаться, что лоферы — не слишком удачный выбор обуви, особенно если предстоит перепрыгивать через лужи. Но наш эксперт и не рекомендует брать лоферы с полки в ливень, а прохладным днем, когда с неба слегка капает, можно смело пройтись в трендовой модели. Кристина:

«Лоферы сейчас взлетели в топ, и нет ничего удивительного — они комфортны и сочетаются практически с любыми вещами».

На осень 2024 выбирайте лоферы на высокой подошве в насыщенных цветах — баклажановом, черном, бордовом и классическом коричневом.

2. Дерби

Дерби часто выбирают девушки, которые не терпят ботинки с высоким голенищем. В этом осеннем сезоне дерби — идеальная модель для поклонниц классического стиля, которые не мыслят осенние образы без платьев и двубортных пальто. Но важно помнить, что в сильный дождь дерби могут не справиться с влажностью и просто испортиться, поэтому на этот случай присмотрите модель на высокой подошве.

3. Ботильоны

Бессмертная классика на осень — ботильоны. Но в этом сезоне квадратный мыс сменился на острый, а каблук с квадратного на изящную шпильку. Конечно, если вы ведете слишком активный образ жизни, каблук средней длины также будет хорошим вариантом. Наш эксперт рекомендует учитывать устойчивость каблука и плотность подошвы, если вы планируете маневрировать в ботильонах по мокрым улицам города.

4. Грубые ботинки

Кроссовки осенью постепенно заменяются на ботинки, причем в этом сезоне упор стоит сделать на ботинки на грубой подошве. Если вы чаще носите ботинки с джинсами или брюками, есть смысл выбрать несколько пар, одна из которых будет в коричневом или песочном цвете, а вторая — классические черные ботинки или челси. Всего две пары помогут вам миксовать совершенно разные образы.