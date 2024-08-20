Александр Рогов назвал вязаный жилет трендом лета и осени

Ведущий шоу «Модного приговора», российский стилист Александр Рогов назвал лучший «переходный» тренд из лета в осень. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Модная Заметка. Самым классным переходным предметом гардероба от лета к осени является трикотажный / вязаный / костюмный жилет! Сейчас такой жилет можно носить на голое тело или поверх футболки, а в более прохладную погоду миксуйте его с рубашками, лонгсливами, платьями и даже свитерами. Чендлер Бинг из сериала «Друзья», пожалуй, главный амбассадор трикотажных жилеток! Берите на заметку, если вы любители уютного нормкора или актуального винтажного grandpacore», — написал Рогов.

Недавно стилист Рогов назвал самую модную обувь лета. Эксперт рекомендовал приобрести топсайдеры — обувь, которая выполнена из текстиля или кожи. Александр Рогов отметил, что изначально эта модель предназначалась для ношения на палубах яхт, однако сейчас в ней ходят голливудские звезды по улицам.

На днях ведущий «Модного приговора» высмеял образ Леди Гаги. Александр Рогов опубликовал фото, на которых американская певица позировала в белом рваном платье с инопланетными элементами, а Катя IOWA — в синем комбинезоне с топом.