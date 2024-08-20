На модном форуме БРИКС в Москве проведут интенсив для специалистов со всей России

Интенсив для дизайнеров и студентов профильных направлений, предпринимателей и маркетологов поможет расширить круг знакомств и предоставит возможности для профессионального развития и повышения квалификации.

© Пресс-служба «Фонда Моды»

В столице начался прием заявок на интенсив для специалистов модной индустрии. Заполнить анкету можно до 13 сентября. Занятия проведут в рамках международного форума BRICS+ Fashion Summit. Прочитать лекции пригласили экспертов из России и дружественных стран, в том числе из Бразилии, Турции и Южно-Африканской Республики. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Главная тема интенсива — “Новые рынки — новые перспективы. Создание успешного фешен-бренда в эпоху глобализации”. Экспертный совет отберет 100 слушателей. Участие бесплатное», — отметила заммэра.

В рамках курса обсудят инновации в производстве — применение искусственного интеллекта, создание новых материалов. Помимо этого, эксперты расскажут о том, как разработать коллекции, определить целевую аудиторию и адаптировать бренд под локальные запросы.

Интенсив для дизайнеров и студентов профильных направлений, предпринимателей и маркетологов поможет расширить круг знакомств и предоставит возможности и повышения квалификации. По окончании курса все слушатели получат сертификаты о прохождении обучения. Подать заявку и ознакомиться с условиями участия можно онлайн.

В декабре 2023 года на такие же занятия в рамках первого модного форума БРИКС поступило около тысячи заявок. Лекции провели преподаватели из Бразилии, России, Индии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Колумбии, Коста-Рики и Танзании.

Организатор BRICS+ Fashion Summit — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.