Самые красивые девушки, соответствующие золотому сечению

Список самых красивых знаменитостей регулярно обновляется, однако вот уже много лет первую строчку в нем неизменно занимает Белле Хадид — обладательница идеальных пропорций лица. Но как выяснилось, не Беллой единой. Radar привел целый перечень голливудских актрис и певиц, чьи внешние данные соответствуют пресловутому золотому сечению и гордо могут носить звание эталонных. Уверены, некоторые из девушек вас удивят.

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Так, по данным издания, самая красивая женщина мира на сегодняшний день — актриса Аня Тейлор-Джой. Лондонский пластический хирург Джулиан Де Силва в беседе с порталом отметил, что ее лицо соответствует золотому сечению на 94,66%. А это, между прочим, на 0,31% больше, чем у Беллы Хадид — у той 94,35% и гордое третье место.

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На второй строчке оказалась звезда «Эйфории» Зендея — у нее уверенные 94,37%.

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В топ красавиц попала также певица Тейлор Свифт. Она заняла почетное четвертое место, уступив вышеупомянутым девушкам. Следом за ней Де Силва упомянул Марго Робби, но заметил: если бы не брови, она бы всерьез посоревновалась за звание самой обаятельной и привлекательной. Ну то есть за звание обладательницы идеального лица.

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© Super.ru

Удивительно, но факт: особое внимание эксперт Radar уделил внешности Бейонсе. Несмотря на то что поп-дива на много лет старше остальных участниц конкурса, это не мешает ей выглядеть роскошнее год от года.

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Мы, конечно, с доктором спорить не беремся. Но наш список был бы явно побольше. Одно можем сказать точно: телефонная книга пластических хирургов Виктории Бони теперь явно должна пополниться.