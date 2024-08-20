Кайли Дженнер показала фигуру в крошечном бикини

Бизнесвумен Кайли Дженнер раскритиковали за фото в крошечном купальнике. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Кайли Дженнер показала фигуру в крошечном голубом бикини. Съемка прошла у бассейна загородного дома. Однако поклонники не оценили откровенное фото бизнесвумен и раскритиковали в комментариях.

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«Грудь ради продаж», «Зачем все время постить голые фото?», «Странный выбор фото для рекламы», — написали они.

В апреле Кайли Дженнер рассказала о хирургических вмешательствах.

«Люди думают, что я легла под нож, чтобы поменять свое лицо, но это ложь! К тому же я уверенный в себе человек. Люди не понимают силу прически, хорошего макияжа и филлеров», — рассказала Дженнер.

Бизнесвумен подчеркнула, что впервые прибегала к филлерам для изменения черт лица. Однако она удалила введенные филлеры из губ в 2018 году. А в июле Кайли Дженнер показала себя без макияжа на новых фото. Однако поклонники не оценили образ модели и заявили, что она снова прибегла к пластике.