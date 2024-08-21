52-летняя телеведущая показала фото в бикини

Американская телеведущая и писательница Тереза Джудиче поделилась откровенным снимком с отдыха в турецком Бодруме. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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52-летняя знаменитость показала снимки, на которых она позирует вместе с дочерьми Миией и Джией. Телезвезду запечатлели в ярко-розовом бикини и облегающих брюках с анималистичным принтом. При этом волосы инфлюэнсер распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.

© Соцсети

Известно, что фотографию семья сделала в отеле FOLIE Restaurant & Sea Bodrum.

В июле Тереза Джудиче ответила на насмешки о фотошопе на другом снимке.