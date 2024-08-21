Ортодонт рассказал, что может испортить шикарную улыбку

Семечки, пирсинг и нитки могут испортить форму зубов. Об этом рассказала нижегородский врач-ортодонт Анна Долидзе, ее слова приводит главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

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Так, испортить шикарную улыбку могут, в первую очередь, семечки и леденцы. Если их постоянно грызть, на режущем крае зубов появятся V‑образные углубления.

Пирсинг на языке или губах также влияет на красоту зубов: установленная сережка трется о поверхность зубов, что впоследствии портит их форму. Сюда же относится откусывание ниток и открывание бутылки.

Негативно сказывается на зубной эмали кофе с мороженым: резкие перепады температур вызывают трещины. А ослабляют эмаль кислотосодержащие напитки — соки (особенно цитрусовые), газированные напитки, чай. Впоследствии ослабленная эмаль приводит к зубным болям, повышенной чувствительности зубов и развитию кариеса.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижегородской области резко вырос спрос на антидепрессанты.