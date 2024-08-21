Валя Карнавал снялась в латексной юбке и топе

Блогерша Валя Карнавал снялась в латексной юбке после похудения. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Валя Карнавал снялась в комплекте из латекса: корсетном топе на молнии и мини-юбке. Образ завершили массивные черные серьги и белые сапоги. Волосы ей уложили в низкий хвост и сделали вечерний макияж со стрелками.

«Тяжелый люкс», «Наша Валя Люкс», «Выглядишь шикарно», «Яркий образ», «Тебе очень идет укладка», — написали подписчики в комментариях.

Фотографии она опубликовала после слухов о пластических операциях. Они появились после того, как она выложила фото в бикини. Тогда блогерша снялась на яхте и вилле с видом на море. На фото она была без макияжа и укладки. Однако поклонники не оценили изменившуюся фигуру, обвинив в пластике за несколько миллионов рублей.

© соцсети

Валя Карнавал получила известность благодаря юмористическим роликам в TikTok. В 2020-м она начала музыкальную карьеру, записав трек «Психушка». В феврале 2022 года она приняла участие во втором сезоне шоу «Звезды в Африке», где стала финалисткой.

Ранее Валя Карнавал показала фигуру в топе и трусах после слухов о пластике.