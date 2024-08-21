Стилист объяснил, как мужчине выбрать аксессуар

Мужские аксессуары — это важная деталь, способная придать образу завершенность и выразительность. Наши мужчины худо-бедно научились носить галстуки, но все остальное почему-то массово до сих пор остается этакой terra incognita. Оно и понятно, среди множества вариантов — шарфов, галстуков, шейных платков и бабочек — выбрать подходящий аксессуар может быть не так просто. Чтобы не потеряться в разнообразии, важно учитывать как личные предпочтения, так и особенности ситуации, стиля и образа жизни. Давайте разберемся, что выбрать в разной ситуации для мужчины.

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Галстук: классика, которая никогда не выйдет из моды

Галстук — один из самых распространенных мужских аксессуаров, который ассоциируется с деловым стилем. Его носят на работу, деловые встречи, официальные мероприятия. Важно помнить, что галстук не ограничивается исключительно формальными ситуациями. Современная мода позволяет носить галстуки и в более расслабленных образах, например, в сочетании с джинсами и рубашкой.

Галстуки могут быть разной ширины, от узких до широких. Узкие галстуки больше подходят молодым мужчинам и модным образам в стиле casual. Широкие галстуки — выбор для классического делового стиля.

«Галстук должен сочетаться с костюмом и рубашкой. Универсальными считаются однотонные галстуки или с мелким, неброским узором. Для смелых образов можно выбрать галстук с ярким рисунком, но важно, чтобы он гармонировал с остальными элементами наряда. Шелк — самый популярный материал для галстуков, но также можно рассмотреть варианты из шерсти или хлопка, особенно в зимнее время», — объясняет стилист Маша Ведерникова.

Бабочка: для тех, кто ценит стиль и оригинальность

Это аксессуар, который сразу придает образу элегантность и изысканность. Чаще всего бабочку носят на торжественные мероприятия, такие как свадьбы, балы, официальные приемы. Крупные бабочки больше подходят высоким и крепким мужчинам, тогда как узкие и небольшие — для миниатюрных и худощавых. Для торжественных случаев лучше выбрать однотонные модели классических цветов (черный, белый, бордовый).

Для неформальных образов подойдут бабочки с рисунком или яркими цветами. Существуют готовые бабочки на резинке и модели, которые нужно завязывать самостоятельно. Последние считаются более стильными и требуют определенной сноровки, но при этом придают образу шарм. Галстук-бабочка также может стать стильным акцентом в повседневном образе, особенно в неформальной обстановке — например, с джинсами. Кстати, в этом случае бабочку вполне можно сочетать с тем же шарфом, например.

Шейный платок: для создания утонченного образа

Шейный платок — это аксессуар, который может подчеркнуть стиль и индивидуальность мужчины. Он менее формален, чем галстук или бабочка, и подходит для создания образов в стиле casual и smart casual. Шейный платок можно носить на работе, на прогулке, на свидании или на встрече с друзьями.

Они бывают разных размеров — от небольших каре до крупных шарфов. Для делового стиля лучше выбирать небольшие платки, а для повседневного образа подойдут более расслабленные варианты. Классические однотонные платки в спокойных оттенках легко сочетаются с рубашками и пиджаками.

«Яркие и узорчатые платки добавят образу выразительности. Платок можно завязать различными способами — узлом, бантом или просто обмотать вокруг шеи. Экспериментируйте с узлами, чтобы найти свой уникальный стиль», — советует стилист.

Шарф: не только тепло, но и стильно

Это не только практичный, но и стильный аксессуар, который можно носить в любое время года. В зависимости от материала и способа завязывания, шарф может дополнить как деловой костюм, так и повседневный образ. В холодное время года стоит выбирать шарфы из шерсти, кашемира или ангоры — они обеспечат тепло и уют. Для весны и осени подойдут легкие шарфы из хлопка, шелка или льна.

Универсальными считаются однотонные шарфы нейтральных оттенков — серого, черного, синего. Шарф можно носить несколькими способами: обмотав вокруг шеи, завязав интересным узлом или просто накинув на плечи. Выбор способа зависит от характера, общего образа и ситуации.