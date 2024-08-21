«Все лопнуло от уха до уха, на щеке была дыра»: что произошло с мамой Виктории Бони из-за неудачной пластики

Телеведущая Виктория Боня подтвердила, что у ее матери развился некроз тканей после неудачной пластики. Она отметила, что у женщины лопнула кожа и образовалась дыра в щеке.

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В личном блоге Боня раскрыла подробности состояния родительницы. Она не стала опровергать, что ситуация серьезная. Матери звезды нужно две операции, чтобы исправить сделанное недобросовестным хирургом.

«Ей понадобится вмешательство, потом что кожи было забрано настолько много, что у нее все лопнуло от уха до уха. На щеке у нее была дыра…» - рассказала Виктория.

По словам телеведущей, она не знала, захочет ли мама делиться деталями неудачной пластики. Но она сама приняла решение дать интервью журналистам и придать все огласке.

К слову, как заявила Боня, хирург не признает свою вину. Он говорит, что последствия после операции возникли из-за несоблюдения рекомендаций. Хотя Виктория утверждает, что ее мама делала все так, как советовал врач.

Ранее стало известно, что мама Виктории Бони требует от пластического хирурга 195 миллионов рублей.