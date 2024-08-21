Парикмахер дал советы, как восстановить пересушенные волосы

Летом нам со всех сторон твердят о защите кожи от солнца. Однако, о волосах тоже не стоит забывать. Задумывались ли вы о том, как солнечные лучи, морская вода или плавание в бассейне, наполненном хлором, могут повлиять на ваши локоны? В итоге к началу осени мы пожинаем плоды: сухость, ломкость, секущиеся кончики.

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Восстановление волос: что нужно знать

«Волосы имеют защитное покрытие, называемое гидролипидной пленкой, и по мере высыхания она разрушается. Если добавить окрашивание, негативный процесс еще сильнее. Летние месяцы могут быть особенно суровыми для этого защитного покрытия, а под воздействием других факторов, таких как хлор, солнце и соленая вода, оно истончается и пересиает выполнять своей функции. Таким образом, естественная влага, которая содержится в сердцевине волос, испаряется, и они теряют блеск, сияние и здоровье. Ухудшение состояния гидролипидной пленки и повреждение волос также приводят к появлению секущихся кончиков и ломкости», — объясняет стилист Евгения Куклина.

Волосы содержат много протеинов, которые позволяют им сохранять влагу и блеск, но как только влага исчезает, все. Ваши волосы повреждены и нуждаются в восстановлении. Стилист может даже отказаться их окрашивать, например, из-за того, что химические вещества, используемые для окрашивания, могут нанести дополнительный вред. Или цвет ляжет неровно, поскольку волосы неравномерно пористые по всей длине. Итак, что делать, чтобы исправить ситуацию?

Используйте увлажняющий шампунь и кондиционер, который хорошо смывается

Выбирайте шампунь салонного качества. Да, он может быть дороже того, стоит на полках в магазинах масс-маркета, но в таких средствах содержится высокая концентрация витаминов и кондиционирующих веществ, которые вы просто не найдете в в обычных средствах.

«Очень важно подбирать шампунь в зависимости от типа кожи головы, а кондиционер — по типу волос. Часто бывает так, что кожа головы жирная, а волосы, особенно ближе к концам, пересушенные. В этом случае будет явной ошибкой мыть голову шампунем для сухих волос», — рассказывает Евгения.

Когда вы используете кондиционер, делайте это правильно: наносить его нужно именно на волосы, а не на саму голову. Бережно распутайте пряди пальцами, нежно помассируйте их и потом хорошенько смойте теплой (не горячей!) водой. Дополнительно использовать лимонный сок или уксус для блеска, по совету бабушки, уже не нужно.

Используйте маску для волос

Это полезный совет по восстановлению волос после лета, потому что вы действительно побалуете себя, а это то, чего мы все заслуживаем ближе к осени. Маска оживит ваши локоны и, в частности, стержень волоса, восстанавливая утраченную за жаркие месяцы влагу.

Как использовать маску для волос

Сначала слегка намочите волосы, а затем нанесите на них маску. Убедитесь, что все пряди охвачены (для этого аккуратно расчешите их влажной щеткой или расческой с крупными зубьями), а затем оберните голову полотенцем на один час (или больше). Тщательно промойте прохладной водой.

Держитесь подальше от агрессивных химикатов

Ищите продукты с меньшим количеством химических ингредиентов. К числу агрессивных и разрушающих волосы относятся пропиленгликоль, лаурилсульфат натрия, парабены и лаурилсульфат аммония.

Кондиционеры с силиконом, однако, являются исключением, поскольку силикон имеет репутацию средства, покрывающего волосы. Среди натуральных ингредиентов, с которыми стоит познакомиться, — соевые протеины, масло каркаде, сафлоровое масло, пшеничный протеин, рисовый протеин, витамин В5 (пантенол), яичный лецитин, масло зародышей пшеницы, ромашка и окопник.

Сократите количество термоукладки

Тепло, вообще говоря, не так уж и полезно для ваших локонов в принципе, но особенно — если они повреждены. Поэтому, если по каким-то причинам вам приходится использовать нагрев фена, убедитесь, что он работает на низком уровне чтобы не допустить расслоения кутикулы.

Не бойтесь стрижки или подравнивания

Когда волосы пересушены, поврежденные концы, вероятно, придется подстричь. А при сильном повреждении может потребоваться и полная стрижка.