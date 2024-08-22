Джулия Фокс снова переосмыслила нижнее белье

Джулия Фокс последовательна в своей любви к демонстрации нижнего белья. Во вторник 34-летняя актриса засветилась в Нью-Йорке сразу на двух мероприятиях: премьере нового спецвыпуска Адама Сэндлера на Netflix под названием «Люблю тебя» и фильма с участием Билла Скарсгарда и FKA Twigs «Ворон». По этому случаю звезда надела очередной рискованный наряд, демонстрирующий её нижнее белье, хотя на этот раз она всё же была достаточно скромна.

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Выйдя на красную дорожку в бархатном топе и безразмерном чёрном блейзере, актриса заявила о себе именно с помощью юбки: на базовую в остальном модель-карандаш была пришита пара розовых трусиков. Атласные трусики с кружевной отделкой выделялись на фоне тёмного образа и гармонировали с розовой сумкой, которую Фокс держала в руке.

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Длинные чёрные сапоги внесли последнюю нотку и звезда позаботилась о том, чтобы её глэм-макияж был не менее драматичным: она нанесла на скулы розовые румяна и сделала насыщенный чёрный макияж глаз.

В начале лета Джулия снова стала брюнеткой, но с тех пор вернулась к платиновому цвету и носит светлые волосы длиной до плеч с пробором посередине. Известная своими смелыми модными решениями, актриса не раз делала нижнее белье главным элементом своего наряда. На прошлой неделе она гуляла по улицам Нью-Йорка в юбке, сшитой из нескольких пар боксерских трусов. Оцените его сами!