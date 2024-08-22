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Джулия Фокс снова переосмыслила нижнее белье

Джулия Фокс последовательна в своей любви к демонстрации нижнего белья. Во вторник 34-летняя актриса засветилась в Нью-Йорке сразу на двух мероприятиях: премьере нового спецвыпуска Адама Сэндлера на Netflix под названием «Люблю тебя» и фильма с участием Билла Скарсгарда и FKA Twigs «Ворон». По этому случаю звезда надела очередной рискованный наряд, демонстрирующий её нижнее белье, хотя на этот раз она всё же была достаточно скромна.

Джулия Фокс снова переосмыслила нижнее белье
© globallookpress

Выйдя на красную дорожку в бархатном топе и безразмерном чёрном блейзере, актриса заявила о себе именно с помощью юбки: на базовую в остальном модель-карандаш была пришита пара розовых трусиков. Атласные трусики с кружевной отделкой выделялись на фоне тёмного образа и гармонировали с розовой сумкой, которую Фокс держала в руке.

© Социальные сети

Длинные чёрные сапоги внесли последнюю нотку и звезда позаботилась о том, чтобы её глэм-макияж был не менее драматичным: она нанесла на скулы розовые румяна и сделала насыщенный чёрный макияж глаз.

В начале лета Джулия снова стала брюнеткой, но с тех пор вернулась к платиновому цвету и носит светлые волосы длиной до плеч с пробором посередине. Известная своими смелыми модными решениями, актриса не раз делала нижнее белье главным элементом своего наряда. На прошлой неделе она гуляла по улицам Нью-Йорка в юбке, сшитой из нескольких пар боксерских трусов. Оцените его сами!

Тренды
Джулия Фокс
Билл Скарсгард
Адам Сэндлер
Netflix