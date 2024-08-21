Косметолог назвал эффективную процедуру от акне

Акне — распространенная проблема, с которой сталкиваются миллионы людей по всему миру. Современная аппаратная косметология помогает избавиться от прыщей. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог клиники «Клазко» Светлана Богачёва.

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«Акне — это распространенное дерматологическое заболевание, которое проявляется комедонами, папулами, пустулами и кистами на коже. Чаще всего заболеванию подвержены молодые люди, но встречается и во взрослом возрасте. Чаще всего акне появляется из-за избытка себума — кожного сала и присоединения инфекции. Более чем в 80% случаев причина акне — генетическая предрасположенность. Заболевание часто наследуется от родителей, у которых акне проявлялось в подростковый период или сохраняется и во взрослом возрасте. Также часто появление высыпаний на коже связано изменением гормонального фона и неправильным уходом», — отметила врач.

Она также добавила, что дерматологи для начала выясняют причины появления акне, затем назначают комплексную терапию в зависимости от стадии заболевания.

«Акне в легкой форме, как правило, лечится препаратами для наружного применения и также показаны косметологические процедуры. При средней степени акне и более тяжелых формах наружная терапия сочетается с приемом препаратов внутрь. Косметолог подбирает индивидуально пациенту процедуры и уход», — добавила Светлана Богачёва.

Эксперт отметила, что аппаратная косметология позволяет не только избавиться от высыпаний, но и предотвратить последствия тяжелого течения акне.