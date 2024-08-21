Стилист назвала модную обувь на осень

Стилистка Кристина Лаврушина назвала россиянкам модную обувь на осень 2024 года. Ее комментарий приводит WomanHit.

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В грядущем сезоне окажутся актуальны дерби, а также лоферы на массивной подошве черного, бордового, баклажанового или классического коричневого оттенков. В то же время в тренде будут остроносые ботильоны на шпильках, отметила специалистка.

Кроме того, эксперт посоветовала обратить внимание на ботинки на грубой подошве. При этом по возможности следует приобрести две пары — коричневые и черные, чтобы составить больше образов.

Ранее в августе стилистка Ольга Гарина призвала россиянок отказаться от одного вида одежды осенью 2024 года.