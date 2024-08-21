Как повторить макияж главной героини сериала «Эмили в Париже»

Сериал «Эмили в Париже» бьет все рекорды популярности уже который сезон. Конечно, больше всего внимания приковано к главной героине, которая стала для нового поколения новой версией Кэри Брэдшоу, только с французским налетом. Мы решили изучить особенности мейкапа Эмили, чтобы и вы могли сделать макияж в стиле любимой героини.

© Кадр из сериала "Эмили в Париже"

1. Губы

Если проследить за Эмили на протяжении всего сериала, можно заметить, что девушка предпочитает исключительно алые и винные оттенки помады. Как говорит визажист сериала Орелье Пайен, акцент на губы сделан не просто так, ведь Эмили активно общается и не боится выражать мысли. Но дело так и в том, что француженки, к чьему стилю стремится Эмили, больше внимания уделяют продуктам для губ, чем для глаз. Попробуйте следовать этому правилу, когда в следующий раз будете создавать french makeup для вечеринки или для выхода на прогулку с подругами. Главное, подобрать свой оттенок красной помады.

2. Кожа

Особенное внимание француженки уделяют здоровью кожи. Во Франции инъекционные процедуры не пользуются особой популярностью, вместо этого местные девушки тщательно очищают и увлажняют кожу. Если присмотреться, кожа Эмили выглядит просто потрясающе — она увлажнена и буквально сияет, при этом визажист сериала использует минимум хайлайтера и контуринга. Как рассказывает визажист сериала, Лили Коллинз — исполнительница роли Эмили — несмотря на плотный график, следит за качеством кожи, используя различные маски и питательные кремы, что очень по-французски. Если и вы не хотите попасть «в заложники» к тональным средствам, уделяйте уходу за кожей еще больше внимания, чем обычно.

3. Глаза

Эмили в сериале не слишком жалует тени, как и большинство жительниц Парижа, однако вы не увидите серию, где Эмили бы не отличалась распахнутым взглядом. Все дело в хорошо проработанных ресницах. Визажист рекомендует не бояться искусственных ресниц, особенно если вы создаете вечерний вариант макияжа. Однако увлекаться фейковыми ресницами тоже не стоит — используйте пучковые реснички или же вообще наклеивайте по одной для создания максимально натурального эффекта.

4. Скулы

Американки обожают яркие румяна, чего не скажешь о француженках. В сериале Эмили всегда использует мягкий тинт, почти прозрачные румяна. Они нужны лишь для подчеркивания естественного румянца, а не для проработки зоны скул, этот момент стоит взять на вооружение.